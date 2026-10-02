Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen kasten öldürme soruşturmasında 10 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümün hemen ardından muhafaza altına alınan ancak aradan geçen yıllara rağmen izine ulaşılamayan cep telefonunun kasten yok edildiği gerekçesiyle kamu davası açtı.

Hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü yöneticiliğinden" tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Denizolgun Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna kuriş şüpheli sıfatıyla yer aldı. Başsavcılık, her iki şüphelinin de "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Arif Ahmet Denizolgun (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi - Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

TEREKE ÇUVALINDAN KISIKLI'DAKİ EVE: TELEFON NASIL KAYBOLDU?

İddianamedeki ayrıntılara göre, Denizolgun'un vefatının ardından olay yerinde güvenceye alınan cep telefonu, ilk olarak parmak izi incelemesinden geçirildi ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına aktarıldı.