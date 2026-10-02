Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, görüşmelerin Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’i kabul etti. (Foto: Sosyal medya)

Başkan Erdoğan Şile Belediye Başkan Vekili Terzi’yi kabul etti

ŞİLE KABULÜ

Erdoğan daha sonra Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de hazır bulundu.