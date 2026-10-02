Başkan Erdoğan'dan peş peşe "İstanbul" kabulleri: Çekmeköy, Şile ve Tuzla
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabullerde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi ayrı ayrı kabul etti.
VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, görüşmelerin Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiği belirtildi.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu.
ŞİLE KABULÜ
Erdoğan daha sonra Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de hazır bulundu.
TUZLA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir hazır bulundu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.