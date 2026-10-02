İŞLEM HACMİ 58,2 MİLYAR Toplam işlem hacmi 58,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,18 puan ve yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile metal eşya, en fazla kaybeden ise yüzde 7,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif bir seyir izlerken İkinci Fon Kurulu Toplantıs sonrasında yapılan açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.