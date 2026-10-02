30 yıl sonra idam edilecekti! İki doz ilaca rağmen ölmedi: Horlaya horlaya uyudu
ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül gecesi 30 yıl sonra idam edilmeye çalışılan Christa Pike, iki doz ölümcül ilaca rağmen hayatta kaldı. Pike idam sehpasında horlaya horlaya uyurken infazın bu absürt aksaklıkla durdurulup hastaneye kaldırılması tüm dünyada şok etkisine yol açtı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde, ölüm cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan 50 yaşındaki Christa Pike'ın 30 Eylül 2026 gecesi için planlanan idamı büyük bir skandalla gündeme damga vurdu.
İKİ DOZ İLAÇ VERDİLER YİNE DE ÖLMEDİ
İki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan Pike hastaneye kaldırılırken olay tüm dünyada ve ABD hukuk sisteminde geniş yankı uyandırdı.
30 yıl önce idama mahkum edilmişti
Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken işlediği bir cinayet nedeniyle idama mahkum edilmişti. Sınıf arkadaşını öldüren ve yıllardır hapiste olan Pike, Tennessee'de infaz edilecek ilk kadın olacaktı.
30 Eylül akşamı, mahkemenin nihai kararıyla idam odasına alınan Pike, perdeler açıldığında basına ve tanıklara son sözlerini söyledi ve "Bu dünyadan sevgiyle ayrılıyorum." dedi.
Planlanan protokol gereği kendisine ölümcül enjekte edildi. Ancak ilaçlar mahkumu öldürmedi. Pike sedyede uyanık kaldı. Bir ara başını kaldırıp görevlilere kollarının çok yandığını ve patlayacak gibi hissettiğini söyledi.
İDAM SEHPASINDA HORLAMAYA BAŞLADI
Sürecin uzaması ve perdelerin açılıp kapanmasıyla birlikte içeriden derin ve gürültülü horlama sesleri geldiği aktarıldı. İdam bir türlü gerçekleşmeyince süreç durduruldu ve Pike sedyeden alınarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Başarısız idam girişiminin işkenceye dönüştüğü belirtilirken Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette yılın geri kalanında planlanan diğer tüm infazları askıya aldığını ve olayla ilgili bağımsız, üçüncü taraf bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.
İnsan hakları örgütleri (Birleşmiş Milletler dahil) ve avukatları, 18 yaşında işlenen bir suç için onlarca yıl sonra bu şekilde bir infaz denemelerinin insanlık dışı olduğunu savunarak cezanın ömür hapse çevrilmesi çağrısında bulundu. Pike'ın hayatta kalıp kalmadığı bilgisi ve tedavisinin detayları ise gizliliğini koruyor.