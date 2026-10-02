ABD 'nin Tennessee eyaletinde, ölüm cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan 50 yaşındaki Christa Pike'ın 30 Eylül 2026 gecesi için planlanan idamı büyük bir skandalla gündeme damga vurdu.

Christa Pike. Fotoğraf: Reuters

İKİ DOZ İLAÇ VERDİLER YİNE DE ÖLMEDİ

İki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan Pike hastaneye kaldırılırken olay tüm dünyada ve ABD hukuk sisteminde geniş yankı uyandırdı.

30 yıl önce idama mahkum edilmişti Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken işlediği bir cinayet nedeniyle idama mahkum edilmişti. Sınıf arkadaşını öldüren ve yıllardır hapiste olan Pike, Tennessee'de infaz edilecek ilk kadın olacaktı.



30 Eylül akşamı, mahkemenin nihai kararıyla idam odasına alınan Pike, perdeler açıldığında basına ve tanıklara son sözlerini söyledi ve "Bu dünyadan sevgiyle ayrılıyorum." dedi.

Planlanan protokol gereği kendisine ölümcül enjekte edildi. Ancak ilaçlar mahkumu öldürmedi. Pike sedyede uyanık kaldı. Bir ara başını kaldırıp görevlilere kollarının çok yandığını ve patlayacak gibi hissettiğini söyledi.