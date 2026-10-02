Hakemlere torpil yazışmaları WhatsApp'ta! Ferhat Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu arasında “terfi listesi” trafiği
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheliye yönelik operasyon TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na uzandı. Gündoğdu'ya ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalarda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’ne yapılan bazı yardım ve hizmetlerin karşılığında bir kısım hakemin terfi listesine alınmasına ilişkin isimlerin iletildiği belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyalleri incelemeye alındı. Yapılan incelemede Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu arasında gerçekleştirildiği belirtilen hakem terfilerine ilişkin yazışmalar ortaya çıktı.
İncelemelerde, hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin bazı isimlerin Hacıosmanoğlu'na iletildiği belirlendi.
Gündoğdu'nun yazışmalarında 19 Aralık 2024 tarihinde Mehmet Şenkaya isimli klasman yardımcı hakeminin, devre arasında yapılacak hakem klasmanında üst klasman yardımcı hakemliğine alınmasına ilişkin bilgi verildiği ortaya çıktı.
TORPİL LİSTESİ GÖNDERİLDİ
Torpil listesinde bazı hakemlerin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği için gerçekleştirdikleri faaliyetler, yöneticilerle olan ilişkileri ve aile bağlarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu, bu kişilerin terfi listelerine alınmalarına ilişkin çeşitli iddiaların sıralandığı belirlendi.
AYBERK DURHAN: Kendisi 1994 doğumlu artık terfi için son şansları genç hakem isteyen bir MHK var. Ama Ayberk denilen arkadaşı mecbur teklif etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise TFFHGD İstanbul Şubesi'nin sezon açılışında yapmış olduğu yan sanayi Hummel malzemeleri kendisi Merter'de yaptırmış ve dernekten karşılığında herhangi bir ücret almamıştır. Bunun karşılığında dernek başkanı kendisine terfi listesi sözü vermiştir. Kendisi ise Beyazıt'ta sahte markalı ürünler satmaktadır. Bir hakeme ne kadar çok yakışıyor değil mi?
ALİ SERDAR RANKAŞ: Kendisi eski A klasman hakemi, eski klasman gözlemcisi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevi yapmış olan Aydın Rankaş'ın oğlu.
HÜSEYİN HAKAN BOYUK: Kendisi atletik testlerini, dernekteki toplantıların ve Riva'da olan organizasyonların çekimlerini yapan bir hakem aynı zamanda da mevcut dernek başkanı ile yazın tatillere giden birisi.
YİĞİT KARABUDAK: Kendisi eski klasman hakemi ve mevcut Süper Lig temsilcisi Levent Karabudak'ın oğlu.
ALİCAN SAĞLAM: Kendisi TFFHGD İstanbul Dernek Şubesi yöneticisi aynı zamanda kurulan Genç Hakemler Komisyonu Başkan Vekili. Bu Alican denen arkadaş genç hakemleri mevcut dernek başkanının safına çekmeye çalışan ve çekince gerek sosyal medya gerekse fiziksel olarak organizasyonlara katılmalarını ve biat etmelerini zorlayan birisi. Tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan bir kişi.
"TERFİ LİSTELERİNİ HAZIRLADIM"
Yazışmaların devamında 29 Aralık 2024 tarihinde, "Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım. Siz ne zaman derseniz size sunacağım" mesajının gönderildiği ortaya çıktı.
31 Aralık 2024 tarihli bir başka yazışmada ise Ferhat Gündoğdu'nun yazdığı iddia edilen mesajda Giresun bölgesinden Salih Çetin isimli hakemin bölgesel lige terfi etmesi için destek istendiği belirlendi.
Mesajda hakemin özgeçmişine ilişkin bilgiler aktarıldıktan sonra, "Giresun'un tek hakemi ve BAL ligine yani bölgesel lige yükselmek istiyor. Her şeyi tutuyor, benim için önemli. Siz de destek verirseniz sevinirim" ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yazışmaların, hakemlerin terfi ve klasman süreçlerine yönelik incelemenin bir parçası olarak dosyaya girdiği belirtildi.