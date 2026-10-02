Terfi listesi ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



AYBERK DURHAN: Kendisi 1994 doğumlu artık terfi için son şansları genç hakem isteyen bir MHK var. Ama Ayberk denilen arkadaşı mecbur teklif etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise TFFHGD İstanbul Şubesi'nin sezon açılışında yapmış olduğu yan sanayi Hummel malzemeleri kendisi Merter'de yaptırmış ve dernekten karşılığında herhangi bir ücret almamıştır. Bunun karşılığında dernek başkanı kendisine terfi listesi sözü vermiştir. Kendisi ise Beyazıt'ta sahte markalı ürünler satmaktadır. Bir hakeme ne kadar çok yakışıyor değil mi?



ALİ SERDAR RANKAŞ: Kendisi eski A klasman hakemi, eski klasman gözlemcisi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevi yapmış olan Aydın Rankaş'ın oğlu.



HÜSEYİN HAKAN BOYUK: Kendisi atletik testlerini, dernekteki toplantıların ve Riva'da olan organizasyonların çekimlerini yapan bir hakem aynı zamanda da mevcut dernek başkanı ile yazın tatillere giden birisi.



YİĞİT KARABUDAK: Kendisi eski klasman hakemi ve mevcut Süper Lig temsilcisi Levent Karabudak'ın oğlu.



ALİCAN SAĞLAM: Kendisi TFFHGD İstanbul Dernek Şubesi yöneticisi aynı zamanda kurulan Genç Hakemler Komisyonu Başkan Vekili. Bu Alican denen arkadaş genç hakemleri mevcut dernek başkanının safına çekmeye çalışan ve çekince gerek sosyal medya gerekse fiziksel olarak organizasyonlara katılmalarını ve biat etmelerini zorlayan birisi. Tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan bir kişi.