ABD ordusunun son haftalarda Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak için iki ilave Patriot bataryası gönderdiği iddia edildi.

Axios'tan Orta Doğu'da hareketlilik iddiası. Fotoğraf: Takvim

ABD'DEN MÜTTEFİKLERİN ENERJİ SİSTEMİNE PATRIOT

Axios muhabiri Barak Ravid'in haberine göre iki ABD'li yetkili, Washington'ın, Trump'ın İran'a karşı büyük çaplı saldırılara yeniden başlama kararı alması durumunda müttefiklerin kilit enerji tesislerini koruyacağına dair güvence vermek istedi.

TRUMP YENİ SALDIRI MI BAŞLATACAK?

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalarda İran'a bombardımanı yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi ve "Şimdi bir karar vermem gerekiyor: Ya İran anlaşmayı imzalayacak ya da anlaşma artık geçerli olmayacak." dedi.

Trump ağustos ayı başlarında İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları da içeren büyük bir saldırı başlatmayı planlıyordu. Suudi Arabistan ve Katar liderleri Trump'ı bu saldırıdan vazgeçirmeye çalışmış ve İran'ın misilleme olarak petrol ve doğal gaz tesislerine saldıracağına yönelik endişelerini belirtmişlerdi.



ABD'li yetkililer, bu çağrıların Trump'ın saldırıdan vazgeçip ekonomik baskı kampanyasına yönelme kararının temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

ABD ordusu geçtiğimiz ay, Suudi Arabistan'daki önemli bir petrol tesisini korumak için ek bir Patriot füze sistemi göndermişti. Katar'daki bir doğal gaz tesisini korumak için de bir başka Patriot füze sistemi gönderildi.

ABD ORDUSUNDA HAZIRLIK

Axios, ABD ordusunun diğer bölgesel komutanlıklardan Orta Doğu'ya füze bataryaları ve füze önleme sistemleri transfer ettiğini ve bu durumun diğer bölgelerdeki hazırlık durumu ile ilgili endişeleri artırdığını belirtti.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ HAREKETLİLİĞİ

ABD ordusunun savaşın yeniden patlak vermesi ihtimaline karşı Orta Doğu'ya daha fazla savaş gemisi, savaş uçağı ve asker gönderdiğine dikkat çeken Axios, ABD ordusundaki hareketliliği şöyle özetledi:

Bir ABD yetkilisi, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve taarruz grubunun pazar günü San Diego'dan bölgeye gitmek üzere "sessizce" ayrıldığını söyledi. Geminin kasım ortalarında Orta Doğu'ya varması bekleniyor.

Roosevelt; mart ayından bu yana bölgede bulunan USS George H.W. Bush ile yaz aylarında Japonya'dan gönderilen ve yaklaşık bir aydır bölgede yer alan USS George Washington'a katılacak.

Bir ABD yetkilisi, "Bu, Orta Doğu bölgesinin potansiyel olarak üç uçak gemisi taarruz grubuna sahip olabileceği anlamına geliyor. Bu çok daha büyük bir ateş gücü." dedi.

Ancak bir diğer ABD yetkilisi, Roosevelt'in Orta Doğu'da halihazırda konuşlu uçak gemilerinden birinin yerini mi alacağı yoksa ek bir güç mü olacağı hususunun henüz netleşmediğini belirtti.

Bir ABD yetkilisinin aktardığına göre, 13. Deniz Piyade Keşif Birliği'nden binlerce deniz piyadesini taşıyan üç amfibi gemiyi içeren Makin Island Amfibi Hazır Grubu, pazartesi günü bölgeye hareket etti.



Geminin Kasım ayı sonuna kadar Orta Doğu'ya varması ve son birkaç aydır bölgede konuşlandırılmış olan diğer bir Amfibi Grup ile deniz piyade keşif birliğine katılması bekleniyor.

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