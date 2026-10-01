Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir.

Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, tasarruf finansman şirketlerinin tasfiye süreçlerini hızlandırmak ve mağduriyetleri önlemek amacıyla yarın (2 Ekim) toplanıyor. BDDK, SPK, TMSF ve DDK'nin eşgüdüm içinde somut adımlar attığını belirten Yılmaz, sistemik bir riskin bulunmadığını ve sürecin hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı. Yılmaz, kamuoyunu dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Eylül'de düzenlenen ekonomi zirvesinin ardından tasarruf finansman ve yatırım fonlarındaki tasfiye süreçlerini yönetmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu.

DEZENFORMASYONA İTİBAR EDİLMEMELİ

Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir.

Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Foto: AA)

TEMEL YAKLAŞIM KAMU VE YATIRIMCI HAKLARINI KORUMAK

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.

Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir."