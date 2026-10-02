Özlem Gültekin Çelik ölümünde 5 şüpheli gözaltında! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Otopsi sonucunda Çelik’in yüksek dozda propofol uygulanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken, soruşturma kapsamında dikkat çeken WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Mesajlarda “Bütün elindeki ilaçları at”, “Öldürecek kendini”, “Getirme bir daha ne olur” ve “Bir daha tedarik edersen neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin” ifadelerinin yer aldığı görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Özlem Gültekin Çelik'in 13 Ağustos 2026 tarihinde vefatına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
OTOPSİTEDE YÜZDE DOZDA PROPOFOL ÇIKTI
Çelik'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen otopsi sonucunda, yüksek dozda propofol uygulanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
GİZLİ TANIK BEYANLARI VE TELEFONLAR İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda, olay günü müteveffanın ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri belirlenen Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Çelik'in sağlık durumuna ilişkin olduğu anlaşılan mesajlaşmalarda, ilaçlara ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yazışmalarda genç kadına ilaç tedarik ettiği anlaşılan Hakan isimli şahıs, "Bütün elindeki ilaçları at" derken, arkadaşı ise "Getirme bir daha ne olur getirme" ve "Yalvarırım" ifadelerini kullandı.
Mesaj kayıtlarında iki kişi arasındaki konuşmanın gece saatlerinde gerçekleştiği görülürken taraflardan biri, "Yapmasına izin verme" ve hemen ardından "Bütün elindeki ilaçları at" mesajlarını gönderiyor.
LAF DİNLEMİYOR
Aynı kişi saat 00.12'de "Laf dinlemiyor", "İlaçları sakla", "Beyaz olanları" ifadelerini kullanıyor. Karşı taraf ise "Evet de napıcam ben", "İnanmıyor" ve "Delirtti beni" şeklinde yanıt veriyor.
"ÖLDÜRECEK KENDİNİ"
Yazışmanın devamında taraflardan biri saat 00.13'te, "Yemin ederim" ve "Öldürücek kendini" mesajlarını gönderiyor.
Bunun üzerine karşı taraf art arda, "Getirme bi daha ne olur getirme", "Yalvarırım", "Evladı var" ve "Yapma" ifadelerini kullanıyor.
Mesajlaşmanın devamında diğer tarafın, "Korsesini aç", "Nefes alsın rahat", "Tamam" ve "Bir daha yok lanet olsun" şeklinde mesajlar gönderdiği görülüyor. Aynı kişi daha sonra, "Bana neler yazıyor günde kaç defa darlıyor ya" diyor.
"İLAÇLARI AT GİTSİN"
Saat 00.14'te karşı tarafın "Lütfen" ve "Getirme" mesajlarının ardından diğer kişi, "Tamam mesajları siliyorum" ve "İlaçları at gitsin" ifadelerini kullanıyor.
"BİR DAHA TEDARİK EDERSEN…"
Yazışmaların sonunda ise uzun mesaj dikkat çekiyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:
"Bugün yaşadıklarım bana yetti. Beni tanımıyorsun eyvallah. Ama ben Özlemin sağlığı için elimden ne gelirse yaparım. İlk sırada sen varsın. Bir daha tedarik edersen neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin. Tek iyiliğin senden bulamazsa nerden bulur bana liste at sıyrıl!"