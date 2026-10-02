Özlem Gültekin Çelik (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Çelik'in sağlık durumuna ilişkin olduğu anlaşılan mesajlaşmalarda, ilaçlara ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yazışmalarda genç kadına ilaç tedarik ettiği anlaşılan Hakan isimli şahıs, "Bütün elindeki ilaçları at" derken, arkadaşı ise "Getirme bir daha ne olur getirme" ve "Yalvarırım" ifadelerini kullandı.



Mesaj kayıtlarında iki kişi arasındaki konuşmanın gece saatlerinde gerçekleştiği görülürken taraflardan biri, "Yapmasına izin verme" ve hemen ardından "Bütün elindeki ilaçları at" mesajlarını gönderiyor.



LAF DİNLEMİYOR



Aynı kişi saat 00.12'de "Laf dinlemiyor", "İlaçları sakla", "Beyaz olanları" ifadelerini kullanıyor. Karşı taraf ise "Evet de napıcam ben", "İnanmıyor" ve "Delirtti beni" şeklinde yanıt veriyor.



"ÖLDÜRECEK KENDİNİ"



Yazışmanın devamında taraflardan biri saat 00.13'te, "Yemin ederim" ve "Öldürücek kendini" mesajlarını gönderiyor.



Bunun üzerine karşı taraf art arda, "Getirme bi daha ne olur getirme", "Yalvarırım", "Evladı var" ve "Yapma" ifadelerini kullanıyor.



Mesajlaşmanın devamında diğer tarafın, "Korsesini aç", "Nefes alsın rahat", "Tamam" ve "Bir daha yok lanet olsun" şeklinde mesajlar gönderdiği görülüyor. Aynı kişi daha sonra, "Bana neler yazıyor günde kaç defa darlıyor ya" diyor.