Haberde, Katil Netanyahu'nun "önleyici savaş" adı altında Suriye hava sahasında gerçekleştirdiği ihlallere dikkat çekilirken, Tel Aviv'in Türkiye'nin Suriye'deki varlığından derin endişe duyduğu vurgulandı. Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimin artık diplomatik boyutu aştığı ve askeri bir tırmanmaya dönüştüğü kaydedildi.

Yunanistan merkezli savunma ve diplomasi haber portalı BankingNews, bölgedeki gelişmeleri "İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde, büyük bir şey olacak" başlığıyla manşetine taşıdı.

Türkiye'nin Suriye sahasındaki stratejik ağırlığı, Şam yönetimi ve yeni Suriye yapılanmasıyla kurduğu derin iş birliği ile Doğu Akdeniz'deki kırılmaz varlığı komşu Yunanistan'da büyük panik yarattı. Atina merkezli yayın organları, İsrail ile Türkiye arasında tırmanan gerilimin Yunanistan'ı tehlikeli bir ateş çemberinin ortasına çekebileceği uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE YENİ SURİYE DENKLEMİNDE ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Ankara'nın Şam ile yürüttüğü yakın iş birliğinin İsrail için doğrudan askeri sonuçlar doğuracağı belirtilen analizde, Türkiye'nin bölgesel gücüne dair şu dikkat çekici tespite yer verildi:

"Suriye'de kurulabilecek tek bir Türk radarının İsrail uçaklarını düşürmesine dahi gerek yok. O radarın İsrail jetlerini tespit etmesi, rotalarını kaydetmesi, irtifalarını belirlemesi ve operasyonel elektronik iz oluşturması bile Tel Aviv'in Suriye hava sahasındaki hareket serbestisini tamamen kısıtlayabilir."

SİZİN İÇİN SAVAŞMAYIZ: "YUNANİSTAN İSRAİL'İN YANINDA SAVAŞA GİRMEYECEK!"

İsrail'in 27 Ekim 2026'da sandık başına gideceğine işaret eden Yunan basını, Netanyahu'nun seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurguladığını aktardı. Ancak Atina basını, Yunanistan'ın bu gerilimde kurban seçilmesine karşı sert bir şerh düştü:

"Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma anlaşmaları, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında Yunanistan'ın otomatik olarak İsrail'in yanında savaşa gireceği anlamına gelmez. Böyle bir zorunluluk yoktur ve Yunanistan kendi hassas dengelerini korumak zorundadır."