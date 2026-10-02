İlk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Belçika deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Mücadele ATV ekranlarından ve takvim.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



GRUPTAKİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını da kazanan Fransa 6 puanla zirvede yer alıyor. Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye henüz puanla tanışamadı.

Türkiye, grup açılışında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildi. İkinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaşan Milliler, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında Fransa'ya sahasında 1-0 kaybetti.