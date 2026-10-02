Milliler Belçika karşısında! Montella'dan farklı ilk 11
Uluslar A Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 3. maçına Belçika karşısında çıkıyor. İlk iki maçında Fransa ile İtalya'ya kaybeden milliler, Belçika karşısında kazanıp ilk 3 puanına ulaşma hedefinde. Teknik direktör Vincenzo Montella, Belçika karşılaşmasına İtalya maçına oranla farklı bir 11'le çıkacak. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.
İlk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Belçika deplasmanında puan mücadelesi verecek.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Mücadele ATV ekranlarından ve takvim.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.
GRUPTAKİ PUAN DURUMU
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını da kazanan Fransa 6 puanla zirvede yer alıyor. Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye henüz puanla tanışamadı.
Türkiye, grup açılışında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildi. İkinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaşan Milliler, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında Fransa'ya sahasında 1-0 kaybetti.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da Belçika maçı öncesinde kadroda zorunlu değişiklik yapıldı. İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü, aday kadrodan çıkarıldı.
Orkun'un tedavi sürecinin ardından yapılan değerlendirmede oyuncunun Belçika karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti.
UĞURCAN ÇAKIR CEZASINI TAMAMLADI
Millilerde kalede ise Uğurcan Çakır görev yapabilecek. Fransa ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan'ın cezası sona erdi.
Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts, De Ketelaere.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper.