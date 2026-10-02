Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Külliye ziyaretinin ardından kulisler hareketlendi
CHP’deki "mutlak butlan" kararı sonrası partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti’ye katılmayıp yoluna bağımsız devam etme kararı aldı. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe’de kabul ettiği Tugay’ın AK Parti saflarına geçeceği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Siyasi çevrelerde, Cemil Tugay’ın ekim ayı sonunda İzmir’de düzenlenecek geniş katılımlı bir programla AK Parti rozetini takacağı öne sürülüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan kurultay tartışmaları ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından partisinden istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ardından AK Parti'ye katılacağı iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü.Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor?
CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI VE İSTİFA SÜRECİ
CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen kurultayının iptali talebiyle açılan davada İstinaf Mahkemesinin mutlak butlan kararı vermesi, parti kanadında milletvekili ve belediye başkanı düzeyinde belirleyici kopuşlara yol açtı. Tartışmaların ardından yaşanan ayrılıklar sürecinde gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
Tugay, mahkeme kararından yaklaşık bir ay sonra, 18 Haziran 2026 tarihinde partisinden istifa etti. Özgür Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu Yeni Parti'ye de katılmayan Tugay, görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldı.
Bu gelişmeyle birlikte İzmir'de 22 yıl aradan sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir belediye başkanı dönemi başladı.
KÜLLİYE'DEKİ SÜRPRİZ KABUL
İstifasının ardından kulislerde yer alan transfer iddialarını sık sık yalanlayan ve Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir partiye geçme durumum söz konusu değil" ifadelerini kullanan Cemil Tugay, geride bıraktığımız günlerde Ankara'da dikkat çeken bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2026 tarihinde Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kritik görüşmenin ardından kısa bir yazılı açıklama yapan Tugay, kent gündemine dair detayları paylaştığını belirterek şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla, kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."
Tugay, Beştepe'deki kabulün yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya gelerek İzmir'in ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin projeleri görüştü.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?
Beştepe ve bakanlık düzeyinde gerçekleşen bu ziyaretlerin ardından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar Ankara kulislerinde yeniden yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Kulislerde konuşulan iddialara göre, Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenecek bir program esnasında Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına da AK Parti rozeti takacağı ileri sürülüyor.
"EKİM SONU ROZET"
İddiaya ilişkin detayları paylaşan A Haber Muhabiri Şener Çetin törenin ekim ayı sonunda olabileceğini belirtti.
Şener şu ifadeleri kullandı:
"Tabi bu ziyaretlerin ardından Cemil Tugay bu kez AK Parti'ye geçecek iddiaları daha da sık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Bir yandan aslında kulislerde Ekim ayının sonunda Cemil Tugay'ın özellikle AK Parti'ye katılacağı başlıklar arasında, iddialar arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir'de düzenlenecek bir programda Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takması iddia ediliyor kulislerde. Son bilgiler bu şekilde. Tabi önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak."