CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Beştepe ve bakanlık düzeyinde gerçekleşen bu ziyaretlerin ardından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar Ankara kulislerinde yeniden yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenecek bir program esnasında Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına da AK Parti rozeti takacağı ileri sürülüyor.

"EKİM SONU ROZET"

İddiaya ilişkin detayları paylaşan A Haber Muhabiri Şener Çetin törenin ekim ayı sonunda olabileceğini belirtti.

Şener şu ifadeleri kullandı:

"Tabi bu ziyaretlerin ardından Cemil Tugay bu kez AK Parti'ye geçecek iddiaları daha da sık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Bir yandan aslında kulislerde Ekim ayının sonunda Cemil Tugay'ın özellikle AK Parti'ye katılacağı başlıklar arasında, iddialar arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir'de düzenlenecek bir programda Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takması iddia ediliyor kulislerde. Son bilgiler bu şekilde. Tabi önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak."