Diyarbakır'da sağanak ve fırtına hayatı durdurdu: Minare yıkıldı, evleri su bastı
Diyarbakır genelinde etkili olan şiddetli sağanak, dolu ve fırtına Silvan ile Bismil ilçelerinde taşkınlara, çatı uçmalarına ve bir cami minaresinin yıkılmasına neden oldu.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
SİLVAN'DA SAĞANAK VE DOLU SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su taşkınlarına neden oldu.
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Diyarbakır merkez ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Silvan ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, bir süre yerini doluya bıraktı. Sağanak ve dolu nedeni ile ilçede birçok ev ve iş yerin su bastı, cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.
Yağıştan kaçan vatandaşlar bina saçakları ile kapalı alanlara sığındı. Bölgede yağışların gün boyu devam edeceği öğrenildi.
BİSMİL'DE MİNARE YIKILDI, 2 KATLI EVDE HASAR OLUŞTU
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.
Bismil'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.
Sağanak ve fırtına sonucu Tepe Mahallesi Pınar Sokak'taki İhlas Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve yanındaki 2 katlı evde hasar oluştu.
EVLERİN ÇATILARI UÇTU
Mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince minaresi yıkılan cami ve çevresinde hasar tespit çalışması yürütüldü.