Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su taşkınlarına neden oldu.

SİLVAN'DA SAĞANAK VE DOLU SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. (Foto: İHA)



Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Diyarbakır merkez ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Silvan ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, bir süre yerini doluya bıraktı. Sağanak ve dolu nedeni ile ilçede birçok ev ve iş yerin su bastı, cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

Yağıştan kaçan vatandaşlar bina saçakları ile kapalı alanlara sığındı. Bölgede yağışların gün boyu devam edeceği öğrenildi.

BİSMİL'DE MİNARE YIKILDI, 2 KATLI EVDE HASAR OLUŞTU

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

Bismil'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.