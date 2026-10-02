2026 "Küresel Aşırı Sağ Raporu" açıklandı: 30 ülkede 255 vaka incelendi, İslamofobi tırmanışta!
2026 yılı küresel aşırı sağ faaliyetleri raporu yayımlandı. 30 ülkede gerçekleşen 255 farklı vakayı inceleyen stratejik analiz; radikal sağın artık sokak gruplarından dijital ağlara kaydığını, propaganda ve nefret söyleminin normalleştiğini ortaya koydu.
Radikal sağ aşırıcılık, son yıllarda geçirdiği derin niteliksel dönüşümle birlikte görünür liderlik ve klasik hiyerarşik örgüt yapılarından koparak merkezsiz, dijital alt kültürlerin şekillendirdiği küresel bir tehdit ekosistemine dönüştü.
2026 yılının ilk altı ayını kapsayan ve 30 ülkede gerçekleşen 255 farklı vakayı inceleyen "Küresel Aşırı Sağ Faaliyetler Raporu", radikalizmin yeni boyutlarını gözler önüne serdi.
Hazırlanan stratejik analiz; tehdidin kolluk kuvvetlerinin takibini zorlaştıracak şekilde dijital alana kaydığını, nefret söylemlerinin ve komplo teorilerinin ise ana akım siyasete temas ederek zamanla toplum nezdinde "normalleştiğini" ortaya koydu.
EYLEM TÜRLERİ: ŞİDDETTEN ZİYADE PROPAGANDA VE MOBİLİZASYON
Raporda incelenen 255 vaka, aşırı sağcı yapıların stratejik ağırlık merkezini tamamlanmış kanlı eylemlerden ziyade toplumsal taban kazanma ve kitleleri mobilize etme hedeflerine kaydırdığını tescilledi.
Doğrudan silahlı/bombalı saldırı, kundaklama ve cinayet gibi Ağır Şiddet Eylemleri ve Girişimleri 37 vaka ile toplamın %14,5'ini oluşturdu. Buna karşılık söylemsel, sembolik ve propaganda odaklı eylem türleri %85,5'lik baskın bir oranla öne çıktı:
İDEOLOJİK MOTİFLER: IRKÇILIK VE İVMECİLİK (ACCELERATIONISM) TEHDİDİ
Raporda, aşırı sağ ideolojilerin (Neo-Nazizm, beyaz üstünlükçülük, göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve antisemitizm) tek bir potada birleştiği vurgulandı. Vakaların temel motivasyonlarına göre dağılımında Irksal / Etnik Temelli Nefret 76 vaka (%29,8) ile ilk sırada yer alırken, bunu 62 vaka (%24,4) ile Göçmen ve Yabancı Karşıtlığı takip etti.
Özellikle demokratik ve çoğulcu düzeni şiddet, terör ve toplumsal kutuplaşma yoluyla çökertmeyi, yıkılan bu enkaz üzerine ırkçı-etnik bir düzen kurmayı hedefleyen "İvmecilik" (Accelerationism) anlayışının sistem karşıtı söylemlerle yükselişe geçtiği görüldü:
COĞRAFİ DAĞILIM: ABD AÇIK ARA LİDER, AVRUPA TAKİPTE
Vakaların coğrafi olarak Batı dünyasında, özellikle ABD, Avrupa ve Avustralya hattında yoğunlaştığı kaydedildi. Ülke bazlı sıralamada ABD, 82 vaka ile açık ara en fazla aşırı sağ faaliyetin gözlemlendiği ülke oldu. ABD'deki vakalarda 40 vaka ile ırksal/etnik nefret motivasyonu öne çıktı.
ABD'yi takip eden ülkeler ve öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:
- Birleşik Krallık (33 Vaka): Göçmen ve yabancı karşıtlığı (14 vaka) başı çekti.
- İtalya (20 Vaka): Miting ve sistem karşıtı söylemler öne çıktı.
- İspanya (16 Vaka): Sokak gösterileri ve ırkçı yazılamalar kaydedildi.
Raporun sonuç bölümünde, aşırı sağla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin polisiye tedbirleriyle sınırlı kalamayacağı, teknoloji platformlarının, demokratik kurumların ve kamuoyunun ortak hareket etmesi gereken küresel bir güvenlik meselesi haline geldiği altı çizildi.
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