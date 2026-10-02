İDEOLOJİK MOTİFLER: IRKÇILIK VE İVMECİLİK (ACCELERATIONISM) TEHDİDİ

Raporda, aşırı sağ ideolojilerin (Neo-Nazizm, beyaz üstünlükçülük, göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve antisemitizm) tek bir potada birleştiği vurgulandı. Vakaların temel motivasyonlarına göre dağılımında Irksal / Etnik Temelli Nefret 76 vaka (%29,8) ile ilk sırada yer alırken, bunu 62 vaka (%24,4) ile Göçmen ve Yabancı Karşıtlığı takip etti.

Özellikle demokratik ve çoğulcu düzeni şiddet, terör ve toplumsal kutuplaşma yoluyla çökertmeyi, yıkılan bu enkaz üzerine ırkçı-etnik bir düzen kurmayı hedefleyen "İvmecilik" (Accelerationism) anlayışının sistem karşıtı söylemlerle yükselişe geçtiği görüldü: