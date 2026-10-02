CHP'li Eyüpsultan Belediyesine düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.



ÖZMEN DAHİL 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.



BELEDİYE BİNASINDA ARAMA



Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınırken belediye binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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