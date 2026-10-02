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Eyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı CHP'li Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 23’ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Özmen ile birlikte 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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Eyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltı

CHP'li Eyüpsultan Belediyesine düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

ÖZMEN DAHİL 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınırken belediye binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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Eyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltı-2 Eyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltı-3 Eyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltı-4
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