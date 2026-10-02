Filo Jet faciasında yeni perde: 9 zanlıya ek tutukluluk, ihmaller tek tek ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise halen kayıp olduğu Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Duruşmada facianın seyrini değiştirebilecek yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Geminin su geçirmez kapılarının açık olduğu, daha önce yapılan tamiratın teknik raporda yetersiz bulunduğu ve geminin kara kutusu olarak bilinen VDR kayıtlarının incelenmeye başlandığı mahkemeye aktarıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı.
18 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı faciaya ilişkin tutuklu bulunan 9 zanlı, 2 Ekim'de altıncı kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Yargıç Mine Gündüz Serden huzurunda görülen duruşmada soruşturmanın geldiği aşama, geminin teknik durumu, daha önce gerçekleştirilen tamirat, su geçirmez kapılar, VDR kayıtları ve mürettebatın ifadeleri ele alındı. Duruşmayı hayatını kaybedenler ile kayıp kişilerin yakınları da takip etti.
9 ZANLIYA 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK
Mahkeme, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını dikkate alarak şirket direktörü Ali Özdülger, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov'un 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Zanlılar hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" kapsamında soruşturma yürütülüyor. Teknik incelemelerin, arama-kurtarma çalışmalarının ve Türkiye'den gelecek bilgi ve belgelerin tamamlanmadığı mahkemeye aktarıldı.
FACİANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK YENİ BULGULAR
Duruşmanın en dikkat çekici bölümünü geminin teknik durumuna ilişkin mahkemeye sunulan yeni bilgiler oluşturdu.
Tahkikat Polisi, gemide bulunan ve suyun bölümler arasında yayılmasını engellemesi gereken su geçirmez kapıların seyir sırasında açık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Uzmanlardan alınan bilgiye göre katamaran tipi gemilerde söz konusu kapıların mutlaka kapalı tutulması gerektiği belirtildi.
Polis, kapıların açık bırakılmasının facianın sonuçlarını ağırlaştırmış olabileceğini belirterek, "Kapalı olsaydı o kadar erken gemi yan yatmayacaktı. Belki de tüm yolcular kurtulmuş olacaktı" dedi.
SU GEÇİRMEZ KAPILARDAN KİMLER SORUMLUYDU?
Mahkemeye aktarılan uzman görüşünde su geçirmez kapıların kapalı olması halinde geminin bu kadar erken sola yatmayabileceği, yolcuların tahliyesi için daha fazla süre kazanılabileceği ve batışın farklı seyredebilmiş olabileceği belirtildi.
Su geçirmez kapıların kapalı tutulmasından kaptan, baş makinist ve ikinci makinistin birinci derecede sorumlu olduğu yönündeki bilgi de mahkemeye sunuldu.
Bazı mürettebatın ifadelerinde de söz konusu kapıların kapalı olmadığı belirtildi.
TEKNİK RAPORDA ÇARPICI TAMİRAT TESPİTİ
Faciayla ilgili soruşturma dosyasına giren teknik rapor da duruşmada ele alındı.
Makine Mühendisleri Odası'ndan makine ve akışkanlar mekaniği uzmanlarının geminin parçaları, hasara ilişkin fotoğraflar ve gemi planı üzerinde inceleme yaptığı belirtildi.
Hazırlanan raporda gemide daha önce gerçekleştirilen tamirat için "yetersiz, baştan savma ve kesinlikle kabul edilemez" değerlendirmesinin yapıldığı mahkemeye aktarıldı.
Geminin fiber malzemeden oluşması nedeniyle dışarıdan görülen çatlağın iç bölümlerde daha fazla ilerlemiş olabileceği ve bunun geminin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturabileceği değerlendirildi.
Hasarın geminin batışındaki etkisinin kesin olarak tespit edilmesi halinde soruşturmanın seyrinin de değişebileceği belirtildi.
FACİANIN ODAĞINDA SOL ÖN BÖLÜMDEKİ HASAR
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini geminin sol ön bölümünde daha önce meydana geldiği belirtilen hasar oluşturuyor.
Mahkemeye aktarılan bilgilere göre Filo Jet, 30 Ağustos'ta saat 11.50 sıralarında 259 yolcu ve 8 mürettebatla sefere çıktı. Geminin yaklaşık 3 deniz mili açıkta sol ön kızak bölümünde meydana gelen hasarın ardından su aldığı, sola yattığı ve daha sonra alabora olduğu belirtildi.
Gemideki hasarlı bölümün daha önce tamir edildiği, bu müdahalenin geminin batışıyla bağlantısının ise teknik incelemeler sonucunda kesinleşeceği kaydedildi.
TAMİRAT TERSANEDE VE UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMALIYDI
Daha önceki duruşmalarda da geminin hasarlı bölümünde gerçekleştirilen müdahalenin nasıl yapıldığı soruşturmanın gündemine gelmişti.
Uzmanların, söz konusu hasarın mürettebat tarafından yüzeysel bir müdahaleyle giderilemeyeceği ve geminin tersaneye alınarak uzman kişiler tarafından onarılması gerektiği yönünde görüş verdiği mahkemeye aktarılmıştı.
Tamiratın limanda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, müdahaleyi yapan kişilerin gerekli teknik yeterliliğe sahip olup olmadığı ve yapılan işlemin şirket yetkililerinin bilgisi dahilinde bulunup bulunmadığı soruşturuluyor.
SAVUNMADAN HASAR İTİRAZI
Savunma tarafı ise hasara ilişkin değerlendirmelerin henüz kesinleşmediğini öne sürdü.
Savunma avukatı, hasarlı olduğu belirtilen bölümün bodoslama değil, bodoslamanın önünde bulunan bir çıta olduğunu savundu.
Söz konusu bölümden gemiyi batıracak miktarda su alınamayacağını ileri süren savunma, açık bırakılan su geçirmez kapıların da tek başına geminin batmasına neden olduğunun henüz kesinleşmediğini belirtti.
Savunma, geminin batış nedeninin net olarak ortaya konulabilmesi için Türkiye'den gelecek teknik raporlar ile VDR kayıtlarının tamamının incelenmesi gerektiğini ifade etti.
GEMİDE 7 KOMPARTIMAN BULUNUYORDU
Geminin teknik yapısına ilişkin ayrıntılar da mahkemede ele alındı.
"General Arrangement" planı üzerinden yapılan incelemede gemide 7 kompartıman bulunduğu, birinci bölümün hasarlı olduğu ve su geçirmez kapıların 5 bölümde yer aldığı belirtildi.
Hasarlı alanın alt kısmında köpük benzeri süngerimsi bir malzemenin, üst kısmında ise boşluk bulunduğu kaydedildi.
Suyun çatlak bölümden içeri girerek boş alana ilerlemiş olabileceği değerlendirildi.
Geminin her bölümünde suyu tahliye etmek amacıyla sintine pompaları bulunduğu ancak bu pompaların otomatik olarak çalışmadığı bilgisi de mahkemeye aktarıldı.
"MAKİNE VE SİSTEM TAMAMEN DEVRE DIŞI KALDI"
Savunma tarafı, gemiye ciddi miktarda su girmesi halinde alarm sistemlerinin devreye girmesi gerektiğini ve söz konusu alarm seslerinin VDR kayıtlarında bulunabileceğini savundu.
Polis ise suyun gemiye girmesinin ardından "makine ve sistem tamamen devre dışı kaldı" ifadelerini kullandı.
Alarm sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, pompaların ne zaman devreye alındığı ve suyun gemi içerisindeki yayılma hızı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.
MAYDAY ÇAĞRISINDAN 2 SAAT 30 DAKİKA SONRA BATTI
Facianın yaşandığı günkü arama-kurtarma süreci de soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.
Mahkemeye daha önce aktarılan bilgilere göre Filo Jet'ten saat 12.20'de uluslararası acil yardım çağrısı olan "Mayday" çağrısı yapıldı.
Geminin saat 14.50'de battığı belirtilirken, yardım çağrısıyla geminin batışı arasında yaklaşık 2 saat 30 dakikalık süre bulunduğu kaydedildi.
Bu süreçte Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Kurtarma Limited ve diğer ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
KURTARMA ÇALIŞMALARI MAHKEMEDE TARTIŞILDI
Duruşmada arama-kurtarma çalışmalarının yeterliliği konusunda da tartışma yaşandı.
Savunma tarafı, Kıyı Emniyeti'nin kurtarma faaliyetlerindeki rolünün de soruşturulması gerektiğini ileri sürdü.
Bir savunma avukatı, Süleyman isimli bir kişinin gemiye girerek iki kişiyi kurtardığını öne sürerken, kurtarma ekiplerinin müdahalesinin de can kayıpları açısından araştırılması gerektiğini savundu.
Avukat, "Kimin hangi sebeple öldüğünün tespit edilmesi gerekir. Zamanında kurtarma gelseydi bu insanlar ölmeyecekti" ifadelerini kullandı.
Savcılık ise bu sözlere itiraz ederek sorgulamanın soruşturmanın kapsamı dışına çıktığını belirtti. Mahkeme de bazı soruların davanın esasına yönelik olduğu gerekçesiyle yöneltilmesine izin vermedi.
KAPTANIN İFADESİNDE TAMİRAT DETAYI
Mürettebatın ifadeleri de duruşmada yeniden gündeme geldi.
Polis, kaptan Mustafa Öz'ün gönüllü ifadesinde gemide tamirat yapan mürettebatı gördüğünü ancak durumu şirket yetkililerine bildirmediğini söylediğini aktardı.
İkinci kaptanın ifadesinde ise kaptanın hasardan haberdar olduğu ve konunun şirket yetkililerine iletildiğinin söylendiği belirtildi.
Bu ifadelerin birbirleriyle ve teknik delillerle karşılaştırılacağı kaydedildi.
"HAFTA SONU ÇIKMAYALIM" UYARISI İDDİASI
İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın avukatı da dikkat çeken bir iddiayı mahkemeye taşıdı.
Avukat, limandan hareket ile kazanın meydana gelmesi arasında yaklaşık 20 dakika bulunduğunu ve müvekkilinin bu süre içerisinde kaptanı iki kez uyardığını savundu.
İkinci kaptanın şirket yetkililerine "Hafta sonu çıkmayalım" şeklinde uyarıda bulunduğu da öne sürüldü.
Savunma, söz konusu uyarıların VDR kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkacağını savundu.
KARA KUTUDA KRİTİK 2 AYLIK KAYIT
Facianın aydınlatılması açısından en kritik delillerden biri olarak değerlendirilen geminin VDR cihazıyla ilgili incelemelerde de yeni aşamaya geçildi.
Geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazının 25 Eylül'de bulunduğu, 30 Eylül'de incelenmek üzere Türkiye'ye gönderildiği ve cihazdaki verilerin USB belleğe aktarıldığı belirtildi.
Verilerin 1 Ekim'de KKTC'ye getirilerek tahkikat memuruna teslim edildiği açıklandı.
VDR cihazının yaklaşık iki aylık kayıt tutabildiği; kaptan köşkündeki konuşmalar, telsiz görüşmeleri, ortam sesleri, geminin seyir bilgileri ve teknik arızalara ilişkin kayıtların cihazda bulunabileceği belirtildi.
Kayıtların dinlenmesine başlanırken, seslerin kimlere ait olduğunun belirlenebilmesi için zanlılardan ses ve görüntü örnekleri de alındı.
VDR'DEKİ KONUŞMALAR TEK TEK İNCELENECEK
İkinci kaptanın avukatı, VDR kayıtlarının incelenmesi halinde müvekkilinin kaptana yaptığı öne sürülen uyarıların duyulabileceğini savundu.
Polis ise kayıtların tamamının henüz incelenmediğini belirterek çözümleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
VDR'de gemi personelinin yanı sıra personelin iletişim kurduğu kişilerle gerçekleştirilen görüşmelerin de ortaya çıkabileceği belirtildi.
Bilirkişiler tarafından hazırlanacak nihai kaza raporunun tamamlanma tarihinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.
TÜRKİYE AYAĞINDA DA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Faciaya ilişkin soruşturmanın Türkiye ayağında da çalışmalar sürüyor.
KKTC polisi ile Türkiye'deki ilgili makamların koordinasyon halinde olduğu, geminin geçmişi, tamirat süreci, teknik belgeleri ve ilgili kişiler konusunda bilgi toplandığı belirtildi.
Türkiye'den gelecek uzmanların gemi üzerinde ayrıntılı inceleme yapmasının planlandığı da mahkemeye aktarıldı.
Soruşturma kapsamında aranan kişilerle ilgili Türkiye'den bilgi ve belge teminine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
ACILI AİLELER MAHKEME ÖNÜNDE
Faciada hayatını kaybedenler ile halen kayıp olarak arananların yakınları, 2 Ekim'deki duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.
Aileler, soruşturmayı yakından takip ederken yakınlarının isimlerini dile getirerek sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.
Aile yakınlarından 3 kişinin avukatlarıyla birlikte duruşma salonuna alındığı belirtildi.
18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ HALA KAYIP
Mahkemeye aktarılan son bilgilere göre faciada 239 kişi kurtarıldı, 18 kişi hayatını kaybetti.
Halen ulaşılamayan 10 kişi için arama-kurtarma çalışmaları batık ve çevresinde sürdürülüyor.
Filo Jet faciasının kesin nedeninin; VDR kayıtlarının çözümünün tamamlanması, bilirkişi raporlarının hazırlanması, geminin hasarlı bölümlerine ilişkin teknik incelemeler, mürettebat ifadeleri ve Türkiye'den gelecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.