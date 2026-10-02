SU GEÇİRMEZ KAPILARDAN KİMLER SORUMLUYDU?

Mahkemeye aktarılan uzman görüşünde su geçirmez kapıların kapalı olması halinde geminin bu kadar erken sola yatmayabileceği, yolcuların tahliyesi için daha fazla süre kazanılabileceği ve batışın farklı seyredebilmiş olabileceği belirtildi.

Su geçirmez kapıların kapalı tutulmasından kaptan, baş makinist ve ikinci makinistin birinci derecede sorumlu olduğu yönündeki bilgi de mahkemeye sunuldu.

Bazı mürettebatın ifadelerinde de söz konusu kapıların kapalı olmadığı belirtildi.