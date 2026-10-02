Şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun cihaz incelemelerinde, Hakem Yasin Kol ile WhatsApp üzerinden yaptıkları hakem ve Video Yardımcı Hakem (VAR) atamalarına ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi. Dosyaya giren inceleme raporunda, ikilinin mevzuat ve usullere aykırı şekilde maç kadrolarını birlikte şekillendirdikleri görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler" soruşturması derinleşiyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 'nun ardından Süper Lig hakemi Yasin Kol 'un da "Evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla Trabzon'da gözaltına alınmasıyla soruşturma dosyasına giren kritik deliller ortaya çıktı.

"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM" Dosyada yer alan mesaj dökümlerine göre, 26 Mayıs 2025 tarihinde Ferhat Gündoğdu'nun "Yasin günaydın müsait olunca beni görüntülü ararsın" mesajı ve ardından gerçekleşen görüntülü görüşmenin sonrasında Yasin Kol'un liste halinde isimleri ilettiği kaydedildi.

Yasin Kol'un "Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, VAR Onur Özütoprak, AVAR Sarper Barış Saka" isimlerini sıralayarak "Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz" ifadelerini kullandığı, Gündoğdu'nun ise bu mesaja "Tamam kardeşim" yanıtını verdiği belirlendi.

Gündoğdu ve Kol'un yazışmaları

VAR VE AVAR KADROLARINA DOĞRUDAN MÜDAHALE

Mesajlaşmaların devamında hakem isimleri üzerindeki pazarlıklar dikkat çekti. Ferhat Gündoğdu'nun "Onur Balıkesirli", "Başka kim olabilir?" soruları üzerine Yasin Kol'un "Erkan Engin olsun başkanım" teklifini sunduğu, Gündoğdu'nun "Ok" diyerek onay verdiği dosyaya yansıdı.

İkilinin VAR kadrosunu değiştirmeye yönelik diyaloglarında Yasin Kol'un, "Başkanım iyi akşamlar, Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ve "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" mesajlarını attığı görüldü. Gündoğdu'nun "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda", "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin" sorusuna karşılık Kol'un "Başkanım Atilla olsun", "Atilla VAR Özgür abi AVAR olsun" önerisini getirdiği, Gündoğdu'nun ise bu talebe de "Ok" cevabını verdiği tespit edildi.