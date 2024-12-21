Solari sürprizi! Galatasaray’a River Plate’ten Arjantinli transfer

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat bölgesine oyuncu arayışları sürüyor. Arjantin basını; Sarı-Kırmızılılar'ın River Plate'in gözden çıkardığı Pablo Solari ile ilgilendiğini iddia etti. Tecrübeli sağ kanatın sözleşmesi yakın zamanda Aralık 2027'ye kadar yenilenmişti. Ancak, Arjantin kulübünün oyuncuyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun da Solari'yi takımda düşünmediği biliniyor.

ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

Soları'nın 25 milyon Dolar olan serbest kalma bedelinin çok daha altında 10 milyon Dolar'a satılmak istendiği öne sürülüyor. Kırmızı-Beyazlılar, Arjantinli yıldızın bonservisinin yüzde 60'ına sahip. Arjantin kulübünün yanı sıra, oyuncunun diğer kulüp bonservis paylarını elinde bulunduran Colo Colo ve Talleres kulüplerinin de ikna edilme durumu mevcut. 23 yaşındaki oyuncunun daha önce adı Beşiktaş ile de anılmıştı. River Plate o dönem oyuncuyu satmayı düşünmeyerek Siyah-Beyazlılar'ı saf dışı bırakmayı başarmıştı. Genç futbolcu, Arjantin ekibinde bu sezon 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.