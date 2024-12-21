PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Solari sürprizi! Galatasaray'a River Plate’ten Arjantinli transfer

G.Saray Ocak’ta kanat bölgesine transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın River Plate’in gözden çıkardığı 23 yaşındaki Pablo Solari’yi listesine eklediği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Solari sürprizi! Galatasaray’a River Plate’ten Arjantinli transfer

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat bölgesine oyuncu arayışları sürüyor. Arjantin basını; Sarı-Kırmızılılar'ın River Plate'in gözden çıkardığı Pablo Solari ile ilgilendiğini iddia etti. Tecrübeli sağ kanatın sözleşmesi yakın zamanda Aralık 2027'ye kadar yenilenmişti. Ancak, Arjantin kulübünün oyuncuyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun da Solari'yi takımda düşünmediği biliniyor.

    ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

    Soları'nın 25 milyon Dolar olan serbest kalma bedelinin çok daha altında 10 milyon Dolar'a satılmak istendiği öne sürülüyor. Kırmızı-Beyazlılar, Arjantinli yıldızın bonservisinin yüzde 60'ına sahip. Arjantin kulübünün yanı sıra, oyuncunun diğer kulüp bonservis paylarını elinde bulunduran Colo Colo ve Talleres kulüplerinin de ikna edilme durumu mevcut. 23 yaşındaki oyuncunun daha önce adı Beşiktaş ile de anılmıştı. River Plate o dönem oyuncuyu satmayı düşünmeyerek Siyah-Beyazlılar'ı saf dışı bırakmayı başarmıştı. Genç futbolcu, Arjantin ekibinde bu sezon 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup
    ABD’den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı
    Akıldan Kalbe
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!
    Almanya’da Noel pazarına araç ile saldırı: Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Tepkiler peş peşe geldi
    Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım
    Özlem Gürses gözaltına alındı
    ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik!
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı