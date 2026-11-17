81 il 973 ilçede vatandaşın nabzı tutuldu! Kapsamlı rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak
AK Parti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirdiği saha çalışmalarının sonuçlarını rapor haline getiriyor. Vatandaşların talep ve beklentilerinin yanı sıra yerel sorunlar ile çözüm önerilerinin de yer aldığı kapsamlı rapor, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti, Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarından elde edilen verileri tek bir raporda toplamak için harekete geçti. "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde toplumun farklı kesimlerinin sorunları, beklentileri ve önerileri dinlendi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" sloganıyla düzenlenen programlara bakanlar, genel başkan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.
81 İLDE VATANDAŞIN NABZI TUTULDU
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen programlarda esnaf, sanayici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gençler, kadınlar, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelindi.
Ev ve iş yerlerine yapılan ziyaretlerde vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, kamu hizmetlerine ilişkin beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı. Görüşmelerde dile getirilen talepler, saha çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla kayıt altına alındı.
BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİNE ANKET UYGULANDI
Saha programlarının tamamlanmasının ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında ziyaretlere katılan bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden görev aldıkları il ve ilçelerde karşılaştıkları sorunları değerlendirmeleri istendi.
Anketlerde vatandaşların kendilerine ilettiği talepler, yerel ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konulara ilişkin saha gözlemleri toplandı.
HER İLİN SORUNU AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLDİ
Hazırlanan anketlerde yalnızca Türkiye genelinde ortaklaşan sorunlara değil, illerin ve ilçelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına da odaklanıldı.
Bu kapsamda farklı bölgelerde öne çıkan talepler, yerel düzeyde yaşanan sorunlar ve vatandaşların beklentileri ayrı ayrı değerlendirildi. Saha ziyaretlerinden elde edilen gözlemler ile anket sonuçları bir araya getirilerek kapsamlı bir rapor hazırlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KAPSAMLI SAHA RAPORU SUNULACAK
AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, saha çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
Raporda vatandaşların talepleri, ülke genelinde öne çıkan ortak sorunlar, il ve ilçelere özgü ihtiyaçlar ile çözüm önerileri yer alacak.
Çalışmanın, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve yatırımların şekillendirilmesinde yol gösterici olması hedefleniyor.
EKONOMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE GÜNDEMDEYDİ
Saha ziyaretleri öncesinde AK Parti il başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda şehirlerin siyasi görünümü, merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentileri değerlendirildi.
Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ise Türkiye Yüzyılı hedefleri, uygulanan ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlar gündeme taşındı.
Hem vatandaşların doğrudan ilettiği talepler hem de programlara katılan parti yöneticilerinin saha değerlendirmeleri, Başkan Erdoğan'a sunulacak kapsamlı çalışmada bir araya getirildi.