Bu kapsamda farklı bölgelerde öne çıkan talepler, yerel düzeyde yaşanan sorunlar ve vatandaşların beklentileri ayrı ayrı değerlendirildi. Saha ziyaretlerinden elde edilen gözlemler ile anket sonuçları bir araya getirilerek kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan anketlerde yalnızca Türkiye genelinde ortaklaşan sorunlara değil, illerin ve ilçelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına da odaklanıldı.

Çalışmanın, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve yatırımların şekillendirilmesinde yol gösterici olması hedefleniyor.

Raporda vatandaşların talepleri, ülke genelinde öne çıkan ortak sorunlar, il ve ilçelere özgü ihtiyaçlar ile çözüm önerileri yer alacak.

Vatandaşların talepleri tek raporda toplandı.(Foto: AA)

EKONOMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE GÜNDEMDEYDİ

Saha ziyaretleri öncesinde AK Parti il başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda şehirlerin siyasi görünümü, merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentileri değerlendirildi.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ise Türkiye Yüzyılı hedefleri, uygulanan ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlar gündeme taşındı.

Hem vatandaşların doğrudan ilettiği talepler hem de programlara katılan parti yöneticilerinin saha değerlendirmeleri, Başkan Erdoğan'a sunulacak kapsamlı çalışmada bir araya getirildi.

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