Lewandowski ve Gyökeres karşı karşıya! Polonya İsveç'i ağırlıyor
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un son haftasında Polonya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Graham Potter yönetimindeki İsveç, 13 puanla A Ligi'ne yükselmeyi garantilerken Polonya, küme düşme play-off'una kalmamak için mücadele edecek. Robert Lewandowski ile Viktor Gyökeres'in karşı karşıya geleceği mücadele, saat 22.45'te A Para'dan canlı yayınlanacak. Maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Polonya ile İsveç kozlarını paylaşacak. B Ligi 4. Grup'un altıncı haftasında oynanacak mücadele, 22.45'te başlayacak.
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Maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
POLONYA: Bartlomiej Dragowski; Arkadiusz Pyrka, Kacper Potulski, Jan Bednarek, Oskar Kubiak; Sebastian Szymanski, Lukasz L. Poreba, Wiktor Nowak, Piotr Zielinski, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski.
İSVEÇ: Viktor Johansson; Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi; Viktor Gyokeres, Alexander Isak.
İSVEÇ A LİGİ'NE YÜKSELDİ
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen İsveç, ilk beş karşılaşmasında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.
Graham Potter yönetimindeki ekip, topladığı 13 puanla son haftaya en yakın rakibi Bosna Hersek'in beş puan önünde girdi.
İsveç, bu sonuçlarla grup liderliğini garantileyerek 2028-2029 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Gruptaki son karşılaşmasına çıkacak İsveç, Polonya deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
POLONYA'NIN KADERİ ROMANYA MAÇINA DA BAĞLI
Polonya, grup aşamasının son haftasına küme düşme play-off'u tehlikesiyle girdi.
İlk beş maçında dört puan toplayan Jan Urban'ın öğrencileri, 3 puanlı Romanya'nın yalnızca bir basamak üzerinde bulunuyor.
Polonya'nın İsveç karşısında galip gelmesi, üçüncü sırayı garantilemesini sağlayacak.
Ancak ev sahibi ekibin puan kaybetmesi halinde Bosna Hersek-Romanya karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.
Romanya'nın Bosna Hersek'i yenmesi ve Polonya'nın İsveç karşısında kazanamaması durumunda Polonya grubu son sırada tamamlayacak.
UEFA'nın 2026-2027 sezonu statüsüne göre B Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlar yerlerini korurken dördüncüler, C Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.
ROMANYA DEPLASMANINDA KRİTİK KAYIP
Polonya, son karşılaşmasında Romanya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Jan Urban'ın öğrencileri, doğrudan B Ligi'nde kalma fırsatını bu mağlubiyetle değerlendiremedi.
Polonya, grup aşamasındaki tek galibiyetini ise 2 Ekim'de Romanya karşısında elde etti.
Evinde oynadığı mücadeleyi 6-0 kazanan Polonya, özellikle Robert Lewandowski'nin üç gollük performansıyla dikkat çekti.
Polonya'nın taraftarı önündeki diğer karşılaşması ise Bosna Hersek ile golsüz eşitlikle sona erdi.
GYÖKERES'TEN TARİHİ GOL SERİSİ
İsveç'in Polonya karşısındaki en önemli gol silahı Viktor Gyökeres olacak.
Arsenal forması giyen yıldız futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste sekiz maçta gol atarak turnuva tarihinde önemli bir rekora imza attı.
Gyökeres, 14 Kasım'da Bosna Hersek karşısında kazanılan 3-2'lik maçta iki penaltıyı gole çevirdi.
İsveç Milli Takımı'nın resmî verilerine göre Norveçli değil İsveçli golcü, bu sezon Uluslar Ligi'ndeki beş karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşadı ve toplam altı gole ulaştı.
Gyökeres, Polonya deplasmanında da fileleri havalandırması halinde serisini dokuz maça taşıyacak.
İLK MAÇI İSVEÇ 3-1 KAZANDI
Polonya ile İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında 28 Eylül 2026'da karşı karşıya geldi.
İsveç'in sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
İsveç'in gollerini Benjamin Nygren, Yasin Ayari ve Viktor Gyökeres kaydederken Polonya'nın tek golü Sebastian Szymański'den geldi.
İki takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde de karşılaşmıştı.
31 Mart'taki mücadeleyi İsveç 3-2 kazanırken Viktor Gyökeres, 88. dakikada attığı golle takımına Dünya Kupası biletini getirmişti.
POLONYA'DA SAVUNMADA ÖNEMLİ EKSİKLER
Polonya Teknik Direktörü Jan Urban, İsveç karşısında bazı önemli futbolcularından yararlanamayacak.
Jakub Kiwior, sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Romanya maçında sakatlanan Matty Cash'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Jan Bednarek ise cezasının sona ermesinin ardından yeniden teknik heyetin seçenekleri arasına girdi.
Piotr Zieliński'nin fiziksel durumu da maç öncesinde takip edilen konular arasında yer alıyor.
İsveç'te ise Lucas Bergvall ve Patrik Wålemark sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmayan isimler arasında.
LEWANDOWSKI İLE GYÖKERES DÜELLOSU
Wrocław'daki mücadelede gözler iki takımın yıldız santrforlarına çevrilecek.
Polonya'nın hücum hattında Robert Lewandowski öne çıkarken İsveç'te Viktor Gyökeres ve Alexander Isak gol yollarındaki en önemli isimler olacak.
Lewandowski, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde üç gol kaydetti. Tecrübeli santrfor, gollerinin tamamını Romanya'nın 6-0 mağlup edildiği karşılaşmada attı.
İsveç'in yıldızı Gyökeres ise altı golle takımının grup liderliğinde büyük pay sahibi oldu.