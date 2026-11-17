UEFA Uluslar Ligi 'nde grup aşamasının son haftasında Polonya ile İsveç kozlarını paylaşacak. B Ligi 4. Grup'un altıncı haftasında oynanacak mücadele, 22.45'te başlayacak.

İsveç, bu sonuçlarla grup liderliğini garantileyerek 2028-2029 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Graham Potter yönetimindeki ekip, topladığı 13 puanla son haftaya en yakın rakibi Bosna Hersek'in beş puan önünde girdi.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen İsveç, ilk beş karşılaşmasında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Polonya'nın kaderi Romanya maçına da bağlı. (Fotoğraf: EPA)

POLONYA'NIN KADERİ ROMANYA MAÇINA DA BAĞLI

Polonya, grup aşamasının son haftasına küme düşme play-off'u tehlikesiyle girdi.

İlk beş maçında dört puan toplayan Jan Urban'ın öğrencileri, 3 puanlı Romanya'nın yalnızca bir basamak üzerinde bulunuyor.

Polonya'nın İsveç karşısında galip gelmesi, üçüncü sırayı garantilemesini sağlayacak.

Ancak ev sahibi ekibin puan kaybetmesi halinde Bosna Hersek-Romanya karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.

Romanya'nın Bosna Hersek'i yenmesi ve Polonya'nın İsveç karşısında kazanamaması durumunda Polonya grubu son sırada tamamlayacak.

UEFA'nın 2026-2027 sezonu statüsüne göre B Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlar yerlerini korurken dördüncüler, C Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.

ROMANYA DEPLASMANINDA KRİTİK KAYIP

Polonya, son karşılaşmasında Romanya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Jan Urban'ın öğrencileri, doğrudan B Ligi'nde kalma fırsatını bu mağlubiyetle değerlendiremedi.

Polonya, grup aşamasındaki tek galibiyetini ise 2 Ekim'de Romanya karşısında elde etti.

Evinde oynadığı mücadeleyi 6-0 kazanan Polonya, özellikle Robert Lewandowski'nin üç gollük performansıyla dikkat çekti.

Polonya'nın taraftarı önündeki diğer karşılaşması ise Bosna Hersek ile golsüz eşitlikle sona erdi.