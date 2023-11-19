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Hayatını İslam düşmanı olarak yaşayan ateist Metin Uca'nın cenazesinde İslam'a yapılan saygısızlık damga vurdu: Camiye getirilmeyi istemiyordu

İslam karşıtlığıyla bilinen Metin Uca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. "İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum" diyen Uca’nın cenaze töreninde gerginlik çıktı. Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grup "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdı. Hayatını İslam düşmanı olarak yaşayan "ateistim" diyen Uca'nın cenazesinde yine İslam’a karşı yapılan saygısızlık damga vurdu.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 14:50 Güncelleme 20 Kasım 2023, 06:14
Hayatını İslam düşmanı olarak yaşayan ateist Metin Uca’nın cenazesinde İslam’a yapılan saygısızlık damga vurdu: Camiye getirilmeyi istemiyordu

İslamofobik çıkışları ile adını duyuran eski televizyon programcısı Metin Uca, geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlenmesinin ardından Uca, bugün Ankara Kocatepe Camii'nden son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze sırasında Uca'nın Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine Fenerbahçe forması koyulduğu görüldü.

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu.

Metin Uca'nın cenazesinde İslam'a yapılan saygısızlık damga vurdu

İSLAM'A NEFRET KUSTULAR
Cenaze töreninde İslam'a nefret kusan grup, "O sizinle savaştı yıllarca! Allah belanızı versin sizin..." diyerek, cenaze namazında bulunann kişilere tepki gösterdi.

İMAM ARAYA GİRDİ
Bu durum üzerine cenazeye katılanlar ve imam tepki gösterdi. Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhlamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu.

İSLAM KARŞITI GÖRÜŞLERİ İLE HAFIZALARA KAZINDI
İslam'a larşı nefret kusan söylemleri ile akıllarda yer edinilen Uca, ölmeden önce çıktığı bir programda yaptığı konuşmasında vasiyetiyle ilgili konuşmuştu.

İKİYÜZLÜ CEZANE TÖRENİ İSTEMİYORUM
O programda şunları söylemişti:

Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum.

İSLAMİ DEĞERLERLE DALGA GEÇMİŞTİ
Dini değerleri sık sık ayaklar altına alan Uca, daha önce bir grup gencin "Yozlaşmaya hayır! 7 Hristiyan bir danaya ortak olmadıkça; çam ağacı süslemem" yazılı pankartını paylaşarak "Oğlunu kesene gökten koç gelmesi akılcı gerçekçi ve normal ama çatıdan hediye bırakması tuhaf öyle mi?" diyerek İslam dininin değerleri ile dalga geçmişti.

Söylemleri bununla da sınırlı kalmayan Uca,geçtiğimiz yıllarda Pagan geleneği olarak doğan ve halen Batı ülkelerinde sürdürülen "Cadılar Bayramı''na ilişkin de rezil bir paylaşım yapmıştı. Yaptığı paylaşımla oldukça fazla tepki çekmişti.

"Mübarek Cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" notu ile tesettürlü bir kadının fotoğrafını paylaşan Metin Uca, Müslüman toplumunun değerlerini ayaklar altına almıştı.

Uca, yine daha önce kaynağı belli olmayan sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı, "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadesinin tamamen yalan ve iftiradan ibaret olmasına rağmen şu yorumda bulunmuştu:

"Din yalanları ile beyin uyuşturmaya kalkmanın en rezil, en acıklı an izansız yolunu hepimize gösterdiğiniz için teşekkürler, sayın kılıçlı "şey". Milli mücadeleye herseyini bağışlayan ilk DİB Rıfat Börekçiden bugünlere gelinen uçurumun dibisiniz."

Hesabın askıya alınmasına rağmen Uca gönderisini kaldırmamıştı.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞTU
Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından da rahatszlık duyan Uca, Ayasofya'nun açıldığı tarihi günde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kılıçlı hutbesiyle ilgili skandal bir yorum yapmıştı.

Haddini aşan Uca, ''Emevi halifelerini bile anıp Lozanı unutan, kendi tarihini uydurmada Yıldız Savaşları filmini aratmayan, karanlık tarafın unutulmaz prensi Zart-Veder'' yorumunu yaparak büyük bir skandala imza atmıştı.

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