Hayatını İslam düşmanı olarak yaşayan ateist Metin Uca’nın cenazesinde İslam’a yapılan saygısızlık damga vurdu: Camiye getirilmeyi istemiyordu

Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum.

İSLAMİ DEĞERLERLE DALGA GEÇMİŞTİ Dini değerleri sık sık ayaklar altına alan Uca, daha önce bir grup gencin "Yozlaşmaya hayır! 7 Hristiyan bir danaya ortak olmadıkça; çam ağacı süslemem" yazılı pankartını paylaşarak "Oğlunu kesene gökten koç gelmesi akılcı gerçekçi ve normal ama çatıdan hediye bırakması tuhaf öyle mi? " diyerek İslam dininin değerleri ile dalga geçmişti.

Söylemleri bununla da sınırlı kalmayan Uca,geçtiğimiz yıllarda Pagan geleneği olarak doğan ve halen Batı ülkelerinde sürdürülen "Cadılar Bayramı''na ilişkin de rezil bir paylaşım yapmıştı. Yaptığı paylaşımla oldukça fazla tepki çekmişti.

"Mübarek Cadılar gününüzü tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" notu ile tesettürlü bir kadının fotoğrafını paylaşan Metin Uca, Müslüman toplumunun değerlerini ayaklar altına almıştı.

Uca, yine daha önce kaynağı belli olmayan sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı, "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadesinin tamamen yalan ve iftiradan ibaret olmasına rağmen şu yorumda bulunmuştu:

"Din yalanları ile beyin uyuşturmaya kalkmanın en rezil, en acıklı an izansız yolunu hepimize gösterdiğiniz için teşekkürler, sayın kılıçlı "şey". Milli mücadeleye herseyini bağışlayan ilk DİB Rıfat Börekçiden bugünlere gelinen uçurumun dibisiniz."