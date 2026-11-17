Ancak kahkahalarla başlayan bu rüya gibi tablo, ilerleyen turlarda açılan dev kırmızılarla bambaşka bir gerilime dönüştü.

Yirmi beş yaşındaki Rize doğumlu içerik üreticisi Hande, babasına araba alma hayaliyle oturduğu yarışma koltuğunda kendi hisleriyle peş peşe mavi kutular açtırırken , yarışmacılar arasındaki tatlı atışmalar geceye damgasını vurdu.

Milyonluk kutuların açıldığı ve kalp atışlarının hızlandığı gecede tansiyon, stüdyoda yapılan sürpriz bir Fatih taklidiyle yerini kahkaha tufanına bıraktı.

Bugün var ya Fatih'i gördüğüm sessizlik kadar güzel görmedim, o kadar hoşuma gitti ki! Önce kutuya bakıyor, bir kutuya bakıyor bir de bana bakıyor; ağız, göz, kaş hareketleri...

Esra Erol'un da katıldığı bu diyalogda Neslişah, kutu açılırken Fatih'in yaptığı kaş, göz ve ağız hareketlerini birebir canlandırarak stüdyodakileri gülme krizine soktu.

Üç yakın arkadaşın kurduğu özel mesajlaşma grubu, canlı yayında eğlenceli anlar yaşattı.

Yapılan taklit büyük alkış toplarken Fatih bu duruma gülerek karşılık verdi ve Neslişah'ın kendisiyle uğraşmadan duramadığını söyledi. İkili arasındaki şakalaşma kısa sürede yarışma stratejileri ve WhatsApp grupları üzerinden hararetli bir polemiğe dönüştü:

Bu kadar adımı andığına göre demek ki dediğiniz gibi benden besleniyor, bensiz yapamıyor. Konuşacak bir şey bulamıyor, kız çatır çatır açtırıyor çünkü. Ben de dört gözle senin oraya çıkmanı bekliyorum.

13 BÖLÜMDÜR KIRMIZI AÇMAYAN KUTUDAN GELEN CESUR BAŞLANGIÇ

Sekiz kişilik kalabalık bir ailede büyüyen ve 3 Mayıs'ta kaybettiği amcasının ardından ailesine güzel bir anı bırakmak isteyen Hande, kuradan 17 numaralı kutuyu çekerek masaya oturdu.

Yarışmaya başlamadan önce babasına ilk hangi kutuyu seçmesi gerektiğini sorduğunu belirten genç yarışmacı, herkesin çekindiği 13 numaralı kutuyu ilk sıradan açtırmak istedi.