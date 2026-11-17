ABD'de dijital domino etkisi! NSA'nın gizli ağı devre dışı kaldı, Apple'da da erişim sorunu yaşandı
ABD'de peş peşe yaşanan dijital sistem arızaları kritik kurumlara sıçradı. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iletişim ağı NSANet'in devre dışı kalmasının ardından Apple'ın App Store, Apple Pay ve Apple Music hizmetlerinde de erişim sorunları bildirildi. Bankacılık, havacılık ve teknoloji sektörlerinde yaşanan kesintiler dikkat çekerken, Washington yönetimi siber saldırı iddialarını reddetti. Arızalar arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı.
ABD'de son günlerde yaşanan dijital sistem arızaları, bu kez ülkenin en kritik istihbarat kurumlarından birine sıçradı.
Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi gizli iletişim ağı NSANet'te kesinti meydana geldi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre sistemin devre dışı kalması, istihbarat altyapısındaki teknik güvenilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATMAK İSTERKEN SİSTEM DEVRE DIŞI KALDI
Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre NSANet'teki kesinti, bir yazılım güncellemesi sırasında yaşandı.
NSA'nın sistemde tespit edilen güvenlik açığını gidermek amacıyla uyguladığı yama işlemi sırasında ağın çevrimdışı kaldığı belirtildi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, kesintinin geçici olduğunu ve olayın arkasında kötü niyetli bir faaliyet ya da siber saldırı bulunduğuna ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını öne sürdü.
Kesintiyi ilk duyuran kuruluşun CNN olduğu aktarılırken, NSA'nın WSJ'nin yorum talebine henüz yanıt vermediği bildirildi.
ABD'DE ARIZALAR PEŞ PEŞE GELDİ
NSA'nın gizli iletişim ağında yaşanan kesinti, ABD'deki diğer büyük teknik aksaklıkların ardından gündeme geldi.
Kısa süre önce Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları kullanıcıları etkilerken, havacılık sistemlerindeki teknik arızalar da uçuş operasyonlarında aksamalara yol açmıştı.
Farklı sektörlerde peş peşe yaşanan kesintiler, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Ancak arızaların aynı kaynaktan çıktığını veya koordineli bir siber saldırının parçası olduğunu gösteren doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı.
ABD'Lİ BAKANDAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada ülkenin bir siber saldırı altında olduğu yönündeki endişelere yanıt verdi.
Mullin, ABD'nin saldırı altında olmadığını ve ülkenin güvenliğinin tehdit altında bulunduğuna ilişkin bir durum olmadığını savundu.
Bakanın açıklamaları, kritik dijital sistemlerde yaşanan kesintilerin ardından kamuoyunda artan endişelere karşı Washington yönetiminin tutumunu ortaya koydu.
ESKİ İSTİHBARAT YETKİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Eski ABD istihbarat yetkilisi Beth Sanner da NSA'nın iletişim sistemindeki kesintiyi değerlendirdi.
NSA'nın dünyanın en gelişmiş siber güvenlik kapasitesine sahip kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Sanner, olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmış olma ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.
Sanner, mevcut güvenlik endişelerinin yaşanmadığı bir dönemde benzer bir teknik aksaklığın muhtemelen bu ölçüde gündem olmayacağını ifade etti.
GİZLİ AĞDAKİ KESİNTİNİN ETKİSİ BELİRSİZ
NSA'nın kurum içi iletişiminde kullanılan NSANet'in devre dışı kalmasının istihbarat faaliyetlerini ne ölçüde etkilediği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
APPLE HİZMETLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU
Öte yandan, Apple'ın dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. App Store, Apple Destek, Apple Pay ve Apple Music kullanıcıları, hizmetlere erişmekte sorun yaşıyor.
Gmail, Marriott, Microsoft Outlook ve Microsoft 365 dahil olmak üzere birçok büyük hizmeti etkileyen kesintiler olduğu rapor ediliyor.
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