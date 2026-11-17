Mullin, ABD'nin saldırı altında olmadığını ve ülkenin güvenliğinin tehdit altında bulunduğuna ilişkin bir durum olmadığını savundu.

ABD'Lİ BAKANDAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada ülkenin bir siber saldırı altında olduğu yönündeki endişelere yanıt verdi.

ABD'de havacılık ve dijital hizmetlerin ardından istihbarat sisteminde de arıza meydana geldi. (Foto: X)

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, ülkenin siber saldırı altında olduğu iddialarını reddetti. (Foto: Yapay zeka ile yapılmıştır.)

ESKİ İSTİHBARAT YETKİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME



Eski ABD istihbarat yetkilisi Beth Sanner da NSA'nın iletişim sistemindeki kesintiyi değerlendirdi.

NSA'nın dünyanın en gelişmiş siber güvenlik kapasitesine sahip kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Sanner, olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmış olma ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

Sanner, mevcut güvenlik endişelerinin yaşanmadığı bir dönemde benzer bir teknik aksaklığın muhtemelen bu ölçüde gündem olmayacağını ifade etti.

GİZLİ AĞDAKİ KESİNTİNİN ETKİSİ BELİRSİZ



NSA'nın kurum içi iletişiminde kullanılan NSANet'in devre dışı kalmasının istihbarat faaliyetlerini ne ölçüde etkilediği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.