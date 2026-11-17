Yeni bir cihaza geçtikten sonra acil durumlar veya yedekleme amacıyla evlerde muhafaza edilen binlerce liralık telefonlar, gerekli teknik aktivasyon adımları tamamlanmadığı takdirde bir gecede şebeke dışı kalarak iletişim kabiliyetini tamamen yitirecek. BTK'nın Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) protokolleri gereği, yıl sonuna kadar sinyal üretmeyen cihazların IMEI kayıtları sistemden düşürülecek.

EV İNTERNETİ VE ŞARJA TAKMAK CİHAZI KURTARMIYOR

Kullanıcıların büyük bir bölümü yedek cihazlarını periyodik olarak şarja takarak veya kablosuz yerel ağ (Wi-Fi) üzerinden ev internetine bağlayarak IMEI silinme sürecinden kurtulabileceğini varsayıyor. Ancak sistem bu şekilde işlemiyor.

Bir terminal cihazının yasal olarak aktif statüde kalabilmesi için sabit internet bağlantısı değil, doğrudan mobil operatör baz istasyonları (GSM şebekesi) üzerinden hücresel bir sinyal ve veri akışı gerçekleştirmesi zorunlu tutuluyor.