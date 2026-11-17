İkinci el ve faturasız telefon sahipleri dikkat! 31 Aralık gecesi o telefonların IMEI numaraları kalıcı olarak kapatılacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yasal mevzuatı kapsamında, yıl sonu itibarıyla milyonlarca cep telefonu kalıcı şebeke blokajıyla karşı karşıya kalıyor. 1 Ocak 2026’dan bu yana hiçbir mobil şebekeye bağlanmayan telefonların IMEI numaraları 31 Aralık 2026 gecesi kalıcı olarak kapatılacak.
Yeni bir cihaza geçtikten sonra acil durumlar veya yedekleme amacıyla evlerde muhafaza edilen binlerce liralık telefonlar, gerekli teknik aktivasyon adımları tamamlanmadığı takdirde bir gecede şebeke dışı kalarak iletişim kabiliyetini tamamen yitirecek. BTK'nın Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) protokolleri gereği, yıl sonuna kadar sinyal üretmeyen cihazların IMEI kayıtları sistemden düşürülecek.
EV İNTERNETİ VE ŞARJA TAKMAK CİHAZI KURTARMIYOR
Kullanıcıların büyük bir bölümü yedek cihazlarını periyodik olarak şarja takarak veya kablosuz yerel ağ (Wi-Fi) üzerinden ev internetine bağlayarak IMEI silinme sürecinden kurtulabileceğini varsayıyor. Ancak sistem bu şekilde işlemiyor.
Bir terminal cihazının yasal olarak aktif statüde kalabilmesi için sabit internet bağlantısı değil, doğrudan mobil operatör baz istasyonları (GSM şebekesi) üzerinden hücresel bir sinyal ve veri akışı gerçekleştirmesi zorunlu tutuluyor.
Yalnızca Wi-Fi ağına bağlanan bir telefon, operatör kayıtlarında ve merkezi sistemde "sinyalsiz ve pasif" statüsünde görünmeye devam ediyor.
31 ARALIK ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN TEKNİK İŞLEMLER
Çekmecede bekleyen cihazların 31 Aralık gece yarısı kalıcı olarak bloke edilmesini önlemek için yıl sona ermeden dakikalar süren temel hücresel aktivasyon adımlarının uygulanması gerekiyor:
- Cihaza aboneliği aktif durumda olan çalışan bir fiziksel SIM kart takılması veya geçerli bir e-SIM profili tanımlanması.
- ihaz ekranında ilgili mobil operatörün (Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone) isminin ve şebeke sinyal çubuklarının aktif olarak belirmesinin beklenmesi.
- Sadece şebeke sinyalinin ekrana gelmesinin yeterli olmayabileceği durumlara karşı, baz istasyonu üzerinden gerçek bir trafik oluşturmak amacıyla kısa bir sesli arama yapılması, bir kısa mesaj (SMS) gönderilmesi veya hücresel veri açılarak birkaç saniyeliğine internet bağlantısı sağlanması.
İKİNCİ EL VE FATURASIZ CİHAZLAR İÇİN GERİ DÖNÜŞ YOLU KAPALI
31 Aralık tarihinden sonra kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınmadığı gerekçesiyle IMEI kaydı askıya alınan telefonlar tamamen hurdaya çıkmasa da yeniden şebekeye dahil edilme aşamasında katı bürokratik prosedürler devreye giriyor:
E-DEVLET BAŞVURUSU
Cihazın yasal sahibi, e-Devlet Kapısı üzerinden BTK'nın "1 Yıl ve Üzeri Kullanılmayan Cihaz Kimlik Bilgilerinin Tekrar Kayıtlı Hale Getirilmesi" hizmeti aracılığıyla yeniden aktivasyon başvurusunda bulunabiliyor.
Dijital başvuru aşamasında sistem, tavizsiz bir sahiplik doğrulaması ve "cihaz sahibi ile hat sahibi eşleşmesi" kriterini arıyor.
Kurtarılmak istenen yedek telefon ikinci el piyasasından satın alınmışsa, satın alma faturası kayıpsa veya cihazın e-Devlet sistemindeki ilk kayıtlı sahibine ulaşma imkanı bulunmuyorsa, aktivasyon talebi reddediliyor ve cihaz Türkiye'deki GSM şebekelerinden tamamen men ediliyor.