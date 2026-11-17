İngiliz basınında yer alan iddialara göre Trump yönetimindeki bazı üst düzey isimlerin askerî üslerde yaşamaya başlaması ve eski FBI yetkilisinin olası dış müdahaleye ilişkin açıklamaları, gelişmelerin arkasında koordineli bir saldırı olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirdi.

ABD'de bankacılık, havacılık ve istihbarat sistemlerinde peş peşe arızalar yaşanıyor (Foto: AA)

TRUMP YÖNETİMİNDE ASKERÎ ÜS ALARMI

ABD'de bankacılık sistemindeki kesintiler ve uçuşların durdurulmasının ardından istihbarat ağında da arıza yaşanırken gözler Trump yönetimine çevrildi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Trump'a yakın isimler güvenlik konusunda alarm verirken bazı kabine yetkilileri askerî üslere taşındı.

ESKİ FBI YETKİLİSİNDEN "ANA GEMİ" UYARISI

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan eski FBI yetkilisi Chris Swecker, ABD'nin geniş çaplı bir siber saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

İran ile yaşanan gerilime işaret eden Swecker, olası büyük bir operasyonun küçük bir hücre tarafından gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Swecker'ın "ana gemi" ifadesiyle saldırının doğrudan yabancı bir devlet tarafından yönetilmesi ihtimalini kastettiği aktarıldı.

Eski FBI yetkilisinin değerlendirmeleri, doğrulanmış bir saldırıdan ziyade olası bir tehdit senaryosuna dayanıyor.

İSTİHBARATIN GİZLİ AĞI DEVRE DIŞI KALDI

ABD'de güvenlik tartışmaları sürerken Ulusal Güvenlik Ajansı'nın gizli iletişim ağı NSANet'te de kesinti yaşandı.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre güvenlik açığını gidermek amacıyla gerçekleştirilen yazılım güncellemesinin ardından sistem çevrimdışı kaldı.

Yetkililer, kesintinin geçici olduğunu ve olayın arkasında siber saldırı bulunduğuna ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını bildirdi.

Öte yandan Apple ve Microsoft hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları ile havacılık sistemlerindeki arızalar da ABD'deki dijital güvenlik tartışmalarını büyüttü.

178 İNTERNET SİTESİNE SİBER SALDIRI

Dijital sistemlerdeki kesintilerin yanı sıra dünya genelinde yaklaşık 178 internet sitesini etkileyen ayrı bir zararlı yazılım saldırısı da ortaya çıkarıldı.

Siber güvenlik araştırmacılarının açıklamalarına göre Zoom, BBC, CNN ve Salesforce gibi büyük şirketlerin internet sitelerinde kullanılan üçüncü taraf yazılım araçları üzerinden zararlı kodlar yayıldı.

Saldırganların kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ve kripto varlıklarını hedef aldığı belirtildi.

ABD SALDIRI ALTINDA MI? BAKANDAN AÇIKLAMA

Peş peşe yaşanan sistem arızaları ve siber saldırı iddiaları üzerine ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'den açıklama geldi.

Mullin, ülkenin saldırı altında olmadığını savunarak güvenliğin tehdit altında bulunduğuna ilişkin bir durum tespit edilmediğini belirtti.

FBI ise yapay zekâ destekli siber tehditlere karşı dünya genelindeki şirketleri uyardı.

ABD'de yaşanan teknik arızalar, güvenlik önlemleri ve siber saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren doğrulanmış bir bulgu henüz açıklanmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN