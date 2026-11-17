Rota AK Parti: İzmir ve Muğla belediyelerinde hareketlilik: Ahmet Aras AK Parti'ye mi geçiyor?
CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yeni yılda AK Parti'ye katılabileceği konuşulurken, İzmir'de de Cemil Tugay'ın girişimleriyle Buca, Seferihisar ve Tire belediyelerinin geçiş yapacağı iddia edildi.
CHP'den istifa etmesinin ardından bağımsız bir şekilde görevini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın hangi siyasi partiye geçeceği ya da siyasi kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınında Ankara kulislerinden aktarılan son bilgiler, siyaset arenasında hareketli günlerin kapıda olduğunu gösterdi.CHP'den istifa eden Aras için AK Parti kulisi
MUĞLA İÇİN MASADAKİ 3 SENARYO
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın siyasi geleceğine ilişkin kulislerde üç farklı ihtimal değerlendiriliyor:
YENİ PARTİ İDDİASI
Partinin milletvekilleri ve üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, Aras'ın kendi saflarına katılabileceği yönünde beklentiler dile getiriliyor.
AK PARTİ'YE KATILIM
Siyaset kulislerinde en güçlü ve ağır basan ihtimal olarak, Aras'ın yoluna AK Parti safhalarında devam edeceği öne sürülüyor.
BAĞIMSIZ KALMASI
Dönem sonuna kadar bağımsız kalacağı ve sonrasında siyaseti bırakabileceği ihtimali düşük bir olasılık olarak masada tutuluyor.
ERCAN GÜRSES: "NEHRİN ANA YATAĞI AK PARTİ"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ercan Gürses, son dönemde pek çok belediye başkanının AK Parti'ye yöneldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda sayısı 107'yi bulan belediye başkanlarının nehrin ana yatağı olarak görmüş oldukları AK Parti'ye doğru bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Son çeyrek asır içerisinde de AK Parti'nin bir tercih ve cazibe merkezi olması, hizmet yapabilmek için önemli bir yer olduğu ortada. Ahmet Aras Yeni Parti'ye geçseydi şimdiye kadar bu tercihini yapabilirdi."
Gürses ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi isimlerin de CHP içerisinde benzer rahatsızlıklar yaşadığına dikkat çekti.
BÜLENT ERANDAÇ'TAN ÇARPICI ZAMANLAMA KULİSİ
A Haber canlı yayınında çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Bülent Erandaç ise Ahmet Aras'ın tercihi için yeni yılı işaret etti:
"Yeni Parti'ye geçme konusunda eşi Gonca Hanım geçerken beraberlerdi, geçtikten sonra Ahmet Aras'ın da geçeceği bekleniyordu ancak ayrıldı ve bağımsız olarak yoluna devam etti. Fakat gönlünün bir yıldan beri, yani CHP'de bulunduğu dönemde de doğrudan doğruya AK Parti'de olduğuna dair bilgilerimiz var. Büyük ihtimalle yeni yılda AK Parti'de göreve başlayacak."
Erandaç, Bodrum'un ve Muğla'nın yüksek rant potansiyeli nedeniyle parti içinde geçmişte yaşanan tartışmaların ve genel merkez içi dengelerin bu ayrılıkta etkili olduğunu da sözlerine ekledi.
CEMİL TUGAY'DAN ÜÇ İLÇE İÇİN AK PARTİ GİRİŞİMİ!
İzmir, Cemil Tugay'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından şimdi de peş peşe gelen ilçe belediyesi transfer iddialarıyla hareketlendi. Tugay'ın parti değiştirmesinin ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da aynı yolu izleyeceği yönündeki söylentiler gündemin zirvesine yerleşti.İzmir'de üç ilçe için AK Parti geçişi iddiası
BUCA, SEFERİHİSAR VE TİRE İÇİN DEVREYE GİRDİ İDDİASI
Kulislerde kapalı kapılar ardında konuşulan iddialara göre, Cemil Tugay'ın geçiş sürecinin ardından İzmir genelindeki bazı ilçeleri de yanına çekmek için kolları sıvadığı öne sürüldü.
Tugay'ın, Buca, Seferihisar ve Tire belediyelerinin AK Parti'ye geçiş sürecinde doğrudan devreye girdiği belirtiliyor.
Söz konusu ilçelerin belediye başkanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilen Tugay'ın, parti değişikliği sürecini ve geçiş organizasyonunu bizzat koordine ettiği ifade ediliyor.
İZMİR'DE TEPKİLER VE YENİ DÖNEM TARTIŞMALARI
Bu iddialar İzmir'de siyasi hareketliliği doruk noktaya çıkarırken, ilçelerde yaşanması muhtemel parti değişikliklerinin yerel dengeleri nasıl sarsacağı merak konusu oldu. CHP'den istifa dalgasının ardından yerel yönetimlerdeki bu yeni hizalanma çabaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken siyasi kulislerde "Yeni geçişler kapıda mı?" sorusunu akıllara getiriyor.