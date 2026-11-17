İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay.

BÜLENT ERANDAÇ'TAN ÇARPICI ZAMANLAMA KULİSİ

A Haber canlı yayınında çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Bülent Erandaç ise Ahmet Aras'ın tercihi için yeni yılı işaret etti:

"Yeni Parti'ye geçme konusunda eşi Gonca Hanım geçerken beraberlerdi, geçtikten sonra Ahmet Aras'ın da geçeceği bekleniyordu ancak ayrıldı ve bağımsız olarak yoluna devam etti. Fakat gönlünün bir yıldan beri, yani CHP'de bulunduğu dönemde de doğrudan doğruya AK Parti'de olduğuna dair bilgilerimiz var. Büyük ihtimalle yeni yılda AK Parti'de göreve başlayacak."

Erandaç, Bodrum'un ve Muğla'nın yüksek rant potansiyeli nedeniyle parti içinde geçmişte yaşanan tartışmaların ve genel merkez içi dengelerin bu ayrılıkta etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

CEMİL TUGAY'DAN ÜÇ İLÇE İÇİN AK PARTİ GİRİŞİMİ!

İzmir, Cemil Tugay'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından şimdi de peş peşe gelen ilçe belediyesi transfer iddialarıyla hareketlendi. Tugay'ın parti değiştirmesinin ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da aynı yolu izleyeceği yönündeki söylentiler gündemin zirvesine yerleşti.

İzmir'de üç ilçe için AK Parti geçişi iddiası

BUCA, SEFERİHİSAR VE TİRE İÇİN DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Kulislerde kapalı kapılar ardında konuşulan iddialara göre, Cemil Tugay'ın geçiş sürecinin ardından İzmir genelindeki bazı ilçeleri de yanına çekmek için kolları sıvadığı öne sürüldü.

Tugay'ın, Buca, Seferihisar ve Tire belediyelerinin AK Parti'ye geçiş sürecinde doğrudan devreye girdiği belirtiliyor.

Söz konusu ilçelerin belediye başkanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilen Tugay'ın, parti değişikliği sürecini ve geçiş organizasyonunu bizzat koordine ettiği ifade ediliyor.