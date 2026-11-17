Siber kehanet! Simpsonlar ABD'deki siber krizi gerçekten öngördü mü? 17 kasım detayı yeniden gündemde
Amerika Birleşik Devletleri'nde peş peşe yaşanan siber aksaklıklar ve krizler küresel çapta endişe yaratırken, dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsonlar etrafında şekillenen "17 Kasım elektrik kesintisi" iddiaları sosyal medyanın zirvesine yerleşti. ABD'den yayılan bu kriz sinyalleri, Bill Gates'in geçmişteki siber saldırı uyarıları, "Gündem 2030" rozeti ve "bankalardan hastanelere uzanan karartma senaryoları" ile birleştirilerek milyonlarca kişiyi endişelendiren bir dalgaya dönüştü.
ABD'de yaşanan teknolojik aksaklıklar ve finansal sistemlerdeki siber hareketlilik, dünyada "büyük bir krizin kapıda olduğu" yönündeki iddiaların fitilini ateşledi.
Tam da bu sırada, Simpsonlar dizisinin 35. sezonundaki Springfield kasabası merkezli yerel elektrik kesintisi sahnesi, sosyal medyada her zaman olduğu gibi küresel bir kehanetmiş gibi servis edildi.
SIMPSONLAR DİZİSİNDE O SAHNE: 17 KASIM VE SPRINGFIELD KESİNTİSİ
Sosyal medyadaki iddiaların odağında yer alan Simpsonlar detayı, dizinin Kasım 2023'te yayınlanan "It's a Blunderful Life" adlı bölümüne dayanıyor. Dizi üzerine yapılan incelemelerin ve sahnelerin detaylarının bazı gerçekleri ortaya koyduğu iddia ediliyor.
GÜNLÜKTEKİ 17 KASIM NOTU
Bölümde ilerleyen yaşlardaki Lisa Simpson, geçmiş yıllara duyduğu özlemle günlüğüne notlar düşerken, kasabalarını vuran büyük bir elektrik kesintisinden bahsediyor ve bu olayın tarihlerinden biri olarak 17 Kasım geçiyor.
SADECE KURGUSAL BİR KASABA
Dizide anlatılan bu büyük karartma, tüm dünyayı veya ABD'nin tamamını değil, yalnızca kurgusal Springfield kasabasını kapsıyor. Senaryo genelinde küresel bir kıyamet senaryosundan ziyade, kasaba içi yerel bir altyapı arızasına değiniliyor.
SIMPSONLAR'IN GEÇMİŞ İSABETLERİ
Simpsonlar dizisi geçmişte şaşırtıcı bazı örtüşmelere imza atmıştı:
1998: Dizide bir Fox tabelasında "Walt Disney Co.'nun Bir Bölümü" yazısı gösterilmiş, 2019'da Disney, 21st Century Fox'un büyük bir kısmının satın alımını tamamlamıştı.
2000: Lisa Simpson "Başkan Trump"tan başkanlığı devralmaktan bahsetmiş, on altıncı yıl sonra Trump seçimi kazanmıştı.
2023 (17 Kasım İddiası): Dizi, Springfield'de altı günlük bir karanlık dönemi tasvir ediyor ve bölümde 17 Kasım'a atıfta bulunuluyordu.
Bahsi geçen bölüm aslında 2026 yılını belirtmiyor. Üstelik dizideki karanlık dönem, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen Şükran Günü'nde sona eriyor.
SON BİR HAFTADA YAŞANAN GERÇEK TEKNİK ARIZALAR (11-17 KASIM)
Sosyal medyadaki kehanet tartışmaları sürerken, takvim yaprakları son bir hafta içinde ABD'de peş peşe yaşanan gerçek ve belgelenmiş arızaları işaret etti:
11 Kasım: Microsoft hizmetleri büyük bir kesinti yaşadı.
13 Kasım: FAA (Federal Havacılık İdaresi), telekomünikasyon ağı kararsız hale geldikten sonra ülke çapında bir uçuş durdurma emri verdi. 22 rotasyon kontrol merkezinden 17'si kararsızlık yaşadı. O Cuma günü yaklaşık 12.462 uçuş iptal edildi, ancak FAA tüm iptallerin durdurma emrinden kaynaklanmadığını açıkladı.
16 Kasım: Chase'teki bir yazılım hatası, diğer bankaları içeren bazı işlemlerde gecikmelere yol açtı. Chase, bunun siber saldırı kaynaklı olmadığını duyurdu.
17 Kasım: Doğu saatiyle 14:20'de ülke çapında planlanan rutin bir acil durum uyarı testi (EAS) gerçekleştirildi. Televizyon ve radyolarda test mesajı yayınlandı. Elektrik şebekesinin kapatılmasına dair ise hiçbir resmi duyuru yapılmadı.
BİLL GATES'İN "SİBER SALDIRI" UYARILARI VE GÜNDEM 2030 DETAYI
Küresel çapta en çok konuşulan başlıklardan biri olan teknoloji milyarderi Bill Gates'in açıklamaları da ABD'deki son gelişmelerle birlikte yeniden gündem oldu."1 milyar insan ölebilir"
"DEV SİBER SALDIRI" VURGUSU
Gates'in geçmişte yaptığı değerlendirmelerde, gelecekte dünyayı sarsabilecek dev bir siber saldırının kaçınılmaz olabileceğine işaret etmesi, insanları uzmanlara ve merkezi yönetimlere bağımlı kılma planının bir parçası olarak yorumlandı.
GÜNDEM 2030 LOGOSU
Gates'in bu tür açıklamaları yaptığı sırada ceketinde taşıdığı Gündem 2030 (Agenda 2030) logosu/rozeti, sosyal medyada çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.
"BİZE YAKINDA OLACAKLARI SÖYLEDİLER": KÜRESEL SENARYO ZİNCİRİ
Sosyal medyada paylaşılan ve ABD'deki krizlerin ardından hızla yayılan korkutucu senaryolar, olası bir çöküşün adım adım nasıl planlandığını şu iddialarla savunuyor:
- Bankaların hacklenmesi
Olası büyük bir krizin ilk halkasının finansal sistemleri kilitleyen banka hacklenmeleriyle başlayacağı öne sürülüyor.
- Elektrik ve ulaşım kesintisi
Bunu ana enerji şebekelerinin çökmesi, elektriklerin kesilmesi ve ardından tüm kara, hava ulaşım ağlarının durma noktasına gelmesi izliyor.
- Karanlığa gömülen hastaneler
Kritik altyapıların devre dışı kalmasıyla hastanelerin ve sağlık sistemlerinin tamamen karanlığa gömüleceği iddia ediliyor.
"COVİD'DEN BÜYÜK OLACAK"
Paylaşımlarda, gelecekte yaşanacak bu teknolojik ve altyapısal çöküşlerin yanında salgın döneminin "küçük bir rahatsızlık" olarak kalacağı yönündeki iddialara yer veriliyor.