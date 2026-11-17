SADECE KURGUSAL BİR KASABA

Dizide anlatılan bu büyük karartma, tüm dünyayı veya ABD'nin tamamını değil, yalnızca kurgusal Springfield kasabasını kapsıyor. Senaryo genelinde küresel bir kıyamet senaryosundan ziyade, kasaba içi yerel bir altyapı arızasına değiniliyor.

SIMPSONLAR'IN GEÇMİŞ İSABETLERİ

Simpsonlar dizisi geçmişte şaşırtıcı bazı örtüşmelere imza atmıştı:

1998: Dizide bir Fox tabelasında "Walt Disney Co.'nun Bir Bölümü" yazısı gösterilmiş, 2019'da Disney, 21st Century Fox'un büyük bir kısmının satın alımını tamamlamıştı.

2000: Lisa Simpson "Başkan Trump"tan başkanlığı devralmaktan bahsetmiş, on altıncı yıl sonra Trump seçimi kazanmıştı.

2023 (17 Kasım İddiası): Dizi, Springfield'de altı günlük bir karanlık dönemi tasvir ediyor ve bölümde 17 Kasım'a atıfta bulunuluyordu.

Bahsi geçen bölüm aslında 2026 yılını belirtmiyor. Üstelik dizideki karanlık dönem, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen Şükran Günü'nde sona eriyor.

SON BİR HAFTADA YAŞANAN GERÇEK TEKNİK ARIZALAR (11-17 KASIM)

Sosyal medyadaki kehanet tartışmaları sürerken, takvim yaprakları son bir hafta içinde ABD'de peş peşe yaşanan gerçek ve belgelenmiş arızaları işaret etti:

11 Kasım: Microsoft hizmetleri büyük bir kesinti yaşadı.

13 Kasım: FAA (Federal Havacılık İdaresi), telekomünikasyon ağı kararsız hale geldikten sonra ülke çapında bir uçuş durdurma emri verdi. 22 rotasyon kontrol merkezinden 17'si kararsızlık yaşadı. O Cuma günü yaklaşık 12.462 uçuş iptal edildi, ancak FAA tüm iptallerin durdurma emrinden kaynaklanmadığını açıkladı.

16 Kasım: Chase'teki bir yazılım hatası, diğer bankaları içeren bazı işlemlerde gecikmelere yol açtı. Chase, bunun siber saldırı kaynaklı olmadığını duyurdu.

17 Kasım: Doğu saatiyle 14:20'de ülke çapında planlanan rutin bir acil durum uyarı testi (EAS) gerçekleştirildi. Televizyon ve radyolarda test mesajı yayınlandı. Elektrik şebekesinin kapatılmasına dair ise hiçbir resmi duyuru yapılmadı.