Erken emekliliğin başlıca yollarından birini hizmet borçlanması oluşturuyor. Primini tamamlamak isteyenler, eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Bu işlem çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Genellikle de ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emekli olma tarihine yakın dönem tercih ediliyor. Başvurular, ocak artışından etkilenmemek için özellikle yıl sonuna doğru yoğunluk kazanıyor.

Prim kazanmak için başvuran kişiler, ödemelerini yaptıktan sonra yatırdıkları paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabiliyor. SGK'ya ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bunun için işverene başvurmak yetiyor.

En düşük hizmet borçlanması tutarları 1 Ocak 2027'de asgari ücret zammı kadar artacağı için şu sıralarda da başvurularda hareketlilik yaşanıyor. Bu yıl sonuna kadar başvuranlar artıştan etkilenmiyor. Ödeme ise hemen yapılmıyor. SGK'dan ödeme tebligatının gelmesinden itibaren yurt dışı borçlanmalarında 3 aylık, diğerlerinde 1 aylık süre bulunuyor.

2027'de borçlanma tutarlarının asgari ücret zammıyla artması bekleniyor.

İŞTE AVANTAJI

Borçlanma yapanların geri alabileceği tutar, ödenen rakama ve vergi dilimine göre değişiyor. Örneğin, bu yıl bitmeden 18 aylık askerlik borçlanması başvurusu yapan kişi, 267 bin 543 lira ödüyor. Bu kişi işverenine başvurursa en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 40 bin 131 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor.

Bu yıl bitmeden iki yıllık doğum borçlanması başvurusu yapan da 253 bin 640 lira yatırıp en az 38 bin 50 lira vergi indirimi alabiliyor.

Eksik primlerini az ödemeyle tamamlamak isteyenlerin hizmet borçlanması talepleri yılın sonuna doğru yoğunluk kazandı. Ödemesini yatırıp prim kazananların bunun bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alması da mümkün…

KİMLER YARARLANIYOR?

Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkândan yararlanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için asgari ücretle çalışanlar borçlanma dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamıyor. Çünkü vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.