Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'a talip var! Ülkesine dönebilir
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken Mason Greenwood'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldız, eski kulübü Manchester United'ın gündemine geldi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, sağ kanat bölgesini güçlendirmek için yönetime Mason Greenwood'un ismini verdi.
Fenerbahçe'nin 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcunun yeniden Premier Lig'e dönme ihtimali gündeme gelirken sarı-lacivertli yönetimin transfer konusundaki tavrı da ortaya çıktı.
MANCHESTER UNITED'DAN GREENWOOD HAMLESİ
Manchester United'da teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirilmesinin ardından transfer planlaması hız kazandı.
Arjantinli teknik adamın, hücum hattının sağ tarafına takviye yapılmasını istediği ve bu bölge için Mason Greenwood'u öncelikli seçenekleri arasında gördüğü belirtildi.
İngiliz basınındaki iddiaya göre Manchester United, ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
ESKİ TAKIMINA GERİ Mİ DÖNECEK?
Mason Greenwood, Manchester United'ın altyapısında yetişerek profesyonel futbol kariyerine İngiliz kulübünde başladı.
Old Trafford'da A takıma yükselen oyuncu, daha sonra Getafe'de kiralık olarak forma giydi ve 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu.
Fransız temsilcisinde sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Greenwood, 2026 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Manchester United'ın eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmak istediği yönündeki iddia, İngiliz yıldızın kariyerinde bir kez daha Premier Lig kapısını araladı.
FENERBAHÇE SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Manchester United'ın transfer ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'dan vazgeçmeye niyeti bulunmadığı belirtildi.
Sabah kaynaklı habere göre sarı-lacivertli yönetim, takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.
Sezon başında büyük bir yatırım yapılarak transfer edilen Greenwood'un takımın gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.
Bu nedenle Manchester United'ın olası girişiminin Fenerbahçe tarafından nasıl karşılanacağı, transfer sürecinin belirleyici unsurlarından biri olacak.
EMRE BELÖZOĞLU GREENWOOD İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da İngiliz futbolcuyla ilgili özel bir çalışma yürüttüğü belirtildi.
Habere göre Belözoğlu, Greenwood ile bire bir görüşerek oyuncuya duyduğu güveni iletti.
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, İngiliz yıldızın hücumdaki üretkenliğini artırmak amacıyla farklı bir saha içi rolü üzerinde çalışıyor.
Belözoğlu'nun planına göre Greenwood, sağ kanada bağlı kalmak yerine hücumda daha serbest hareket edecek ve rakip kaleye daha yakın bölgelerde topla buluşacak.
Bu düzenlemeyle 25 yaşındaki futbolcunun gol ve asist katkısının artırılması hedefleniyor.
20 MAÇTA 14 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda hücumdaki performansıyla öne çıktı.
İngiliz futbolcu, 2026-2027 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 resmî karşılaşmada 10 gol kaydetti.
Takım arkadaşlarına dört de asist yapan Greenwood, toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.
Sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen futbolcunun performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden gündeme taşıdı.
MARSİLYA'DA 48 GOL ATMIŞTI
Mason Greenwood, 2024 yılında Manchester United'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olmuştu.
Fransız takımında çıktığı 81 resmî karşılaşmada 48 gol ve 17 asistlik performans sergileyen oyuncu, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.
Fenerbahçe, 2026 yazında Greenwood'u 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızla dört yıllık sözleşme imzaladı. Greenwood'un mevcut kontratı 2030 yazına kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızı için güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sezon başında 39 milyon euro karşılığında transfer edilen Greenwood'un sözleşmesinin uzun süreli olması, sarı-lacivertlilerin olası görüşmelerdeki konumunu güçlendiriyor.
Manchester United'ın ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroda tutma düşüncesi, transfer ihtimalinin önündeki en önemli engel olarak öne çıkıyor.