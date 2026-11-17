FENERBAHÇE SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR Manchester United'ın transfer ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'dan vazgeçmeye niyeti bulunmadığı belirtildi. Sabah kaynaklı habere göre sarı-lacivertli yönetim, takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Sezon başında büyük bir yatırım yapılarak transfer edilen Greenwood'un takımın gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Bu nedenle Manchester United'ın olası girişiminin Fenerbahçe tarafından nasıl karşılanacağı, transfer sürecinin belirleyici unsurlarından biri olacak.

EMRE BELÖZOĞLU GREENWOOD İLE GÖRÜŞTÜ Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da İngiliz futbolcuyla ilgili özel bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Habere göre Belözoğlu, Greenwood ile bire bir görüşerek oyuncuya duyduğu güveni iletti. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, İngiliz yıldızın hücumdaki üretkenliğini artırmak amacıyla farklı bir saha içi rolü üzerinde çalışıyor. Belözoğlu'nun planına göre Greenwood, sağ kanada bağlı kalmak yerine hücumda daha serbest hareket edecek ve rakip kaleye daha yakın bölgelerde topla buluşacak. Bu düzenlemeyle 25 yaşındaki futbolcunun gol ve asist katkısının artırılması hedefleniyor.

20 MAÇTA 14 GOLE DOĞRUDAN KATKI Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda hücumdaki performansıyla öne çıktı. İngiliz futbolcu, 2026-2027 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 resmî karşılaşmada 10 gol kaydetti. Takım arkadaşlarına dört de asist yapan Greenwood, toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı. Sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen futbolcunun performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden gündeme taşıdı.

MARSİLYA'DA 48 GOL ATMIŞTI Mason Greenwood, 2024 yılında Manchester United'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız takımında çıktığı 81 resmî karşılaşmada 48 gol ve 17 asistlik performans sergileyen oyuncu, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Fenerbahçe, 2026 yazında Greenwood'u 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızla dört yıllık sözleşme imzaladı. Greenwood'un mevcut kontratı 2030 yazına kadar devam ediyor.