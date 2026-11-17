İstanbul’da siyasi harita değişti: AK Parti 22'ye ulaştı... CHP ve Yeni Parti azınlıkta! 6 belediyeleri kaldı
İstanbul’un 39 ilçesinde yerel seçimlerden bu yana geçen 2 yıllık süreçte siyasi harita köklü şekilde değişti. İstifalar, ihraçlar, koltuk kavgaları, yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonucunda CHP belediyelerde adeta eridi. Seçimde 26 belediye kazanan CHP’nin yönetiminde 6 belediye kaldı. 2 belediye başkanının ihraç edildiği, 1 başkanın istifa ettiği CHP’den şu ana kadar AK Parti’ye 9 ilçe geçti. CHP’den bölünerek kurulan Yeni Parti’ye sadece 6 belediye başkanı katıldı. Şişli ve Esenyurt belediyeleri ise kayyum heyeti tarafından yönetiliyor. AK Parti toplam 22 belediyeyle megakentte yeniden birinci parti konumunda.
Megakent İstanbul'da yerel seçimlerde CHP'nin ele geçirdiği belediyeler yolsuzluk batağına saplanırken, 2 yıllık süreç içerisinde köklü değişiklikler yaşandı.
İstanbul'un 39 ilçesinde harita adeta yeniden renklendi.
CHP ve bölücüsü Yeni Parti ilçelerde azınlığa düştü.
AK Parti yeniden İstanbul'da en çok belediye yöneten parti konumuna yükseldi.
İşte 2024 yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da şekillenen siyasi tablo...
YENİ İÇİN 6'SI KOPTU
Mevcut durum, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda daha görünür hale geldi. Yeni Parti'nin kurultayına CHP'den seçilmiş 6 belediye başkanı katıldı.
Yeni Parti kurultayında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi boy göstererek Özgür Özel'in safında yer aldı.
ELDE KALDI 6
Halihazırda CHP'de yönetiminde de 6 belediye kaldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Cafer Parlak, Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ve Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman kırılgan şekilde CHP saflarında yer alıyor.
Söz konusu 6 belediye başkanının büyük çoğunluğu partiye yakın konumlanmıyor. Olası istifa durumunda AK Parti'ye katılma ihtimalleri üzerinde duruluyor.
3 CHP'Lİ BAĞIMSIZ
İstanbul'da 3 belediye başkanı CHP'den ihraç edildi veya istifayla partiden ayrıldı.
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu CHP'den ihraç edildi. Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise CHP'den istifa etti. Henüz hiçbir partiye katılım sağlamayan Yeğin, Aksu ve Karaahmetoğlu'nun ismi AK Parti ile anılıyor.
CHP'DEN 9 İLÇE AK PARTİ'YE GEÇTİ
2024'teki yerel seçime CHP saflarından giren Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan belediye başkanları görevden alınan Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Adalar ve Ataşehir'deki başkan vekilliği seçimlerini AK Parti adayları kazanarak iş başına geldi.
Beykoz'da tutuklanan belediye başkanının yerine Başkan Vekilliğine CHP'den seçilen Özlem Vural Gürzel istifa ederek AK Parti'ye geçti.
2 İLÇEDE KAYYUM
Yerel seçimde CHP'nin kazandığı fakat terör soruşturması nedeniyle operasyon düzenlenen 2 belediye ise kayyum yönetiminde.
Belediye başkanları görevden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Şişli ve Esenyurt ilçe belediyelerinde başkan vekilliğini kayyum heyeti yürütüyor.
Yerel seçimde CHP'nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk, rüşvet ve casusluk davalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırılırken, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Nuri Aslan seçildi.
Yeni Parti kurmayları ile yakın temasta olan fakat CHP'den istifa etmeyen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın siyasi geleceği belirsizliğini koruyor.
İşte İstanbul ilçelerindeki son siyasi durum: