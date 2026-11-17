3 CHP'Lİ BAĞIMSIZ

İstanbul'da 3 belediye başkanı CHP'den ihraç edildi veya istifayla partiden ayrıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu CHP'den ihraç edildi. Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise CHP'den istifa etti. Henüz hiçbir partiye katılım sağlamayan Yeğin, Aksu ve Karaahmetoğlu'nun ismi AK Parti ile anılıyor.