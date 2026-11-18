Haluk Levent dosyasında milyonluk dolandırıcılık skandalı! Esnaf da kuzeni de isyan etti
Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada Haluk Levent hakkında dikkat çeken yeni ayrıntılar gündeme geldi. Levent'e güvenerek milyonlarca lira kaybettiklerini öne süren bir esnaf ile kuzeninin anlattıkları dosyaya yansıdı. Para transferleri, sahte evrak suçlamaları ve bahis hesaplarına ilişkin ayrıntılar da dikkat çekti.
Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylara ulaşıldı. Hakkında 43 dava ve 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Levent'in mağdur ettiği isimler, ona duydukları güven nedeniyle dolandırıldıklarını anlattı.
GÜVENİNİ KAZANDI
Konya'da işletmecilik yapan Gülsen Öztürk, evlerinin kurşunlandığını anlatınca Levent'in helikopterle gelme vaadiyle güven kazandığını, ardından konser organizasyonu adı altında 2,5 milyon TL ile 12 bin euroluk alacağın ödenmediğini kaydetti. Levent'in kuzeni ilaç mümessili Kemal Ötünç ise "Biz kuzeniz" diyerek sürekli borç isteyen Levent yüzünden 3 milyon 200 bin TL borca girdiğini ve 15 milyon TL alacağını tahsil edemediğini anlattı.
Geçmişteki borçları ve adli takipleri yüzünden kendi adını kullanamayan Levent'in, şube müdürleri aracılığıyla asistanı Yeliz Kaya ve eşi Ali Barış Kaya'ya yüksek limitli şahsi hesaplar açtırdığı belirlendi.
İçişleri Bakanlığı denetiminde bu transferler sorulduğunda, Denetim Kurulu Başkanı Merve Yılman'ın şahsi hesaplara para gönderilmesini reddettiği, ancak Levent'in "Yeliz mali işlere bakıyor, bana güvenmiyor musun?" diyerek soruları kapattığı ortaya çıktı.
Alacaklıları oyalamak için "HL 6" numarası üzerinden çalışanlarına sahte makbuz ve evrak düzenletme talimatı verdiği de kayıtlara geçti.
Levent'in, Kıbrıs'taki kumarhanelerde çalışanlarının hesapları üzerinden binlerce liralık jeton aldığı, 190 milyon 270 bin TL'lik şans oyunu ve bahis oynayarak tamamını kaybettiği tespit edildi.
HLK COİN BATTI BORÇLAR ÖDENEMEDİ
Sevda Kurt'un telefon incelemesinde, borçlara karşılık verilen HLK coin'lerinin sistem kapatılarak bloke edildiği belirlendi. Deprem döneminde Ahbap'a yapılan coin yardımlarının dernek yerine Haluk Levent'in şahsi borçlarının kapatılmasında kullanıldığı savunulurken, Kurt'un evinde 92 milyon TL'lik senet ile 1 milyon dolarlık borç tutanağı ele geçirildi.
Haber:Ali Rıza Akbulut