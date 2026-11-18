Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylara ulaşıldı. Hakkında 43 dava ve 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Levent'in mağdur ettiği isimler, ona duydukları güven nedeniyle dolandırıldıklarını anlattı.

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma dosyasında yeni iddialar gündeme geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) GÜVENİNİ KAZANDI Konya'da işletmecilik yapan Gülsen Öztürk, evlerinin kurşunlandığını anlatınca Levent'in helikopterle gelme vaadiyle güven kazandığını, ardından konser organizasyonu adı altında 2,5 milyon TL ile 12 bin euroluk alacağın ödenmediğini kaydetti. Levent'in kuzeni ilaç mümessili Kemal Ötünç ise "Biz kuzeniz" diyerek sürekli borç isteyen Levent yüzünden 3 milyon 200 bin TL borca girdiğini ve 15 milyon TL alacağını tahsil edemediğini anlattı.