CHP'li Fahri Yıldırım'dan Yeni Parti'ye sert sözler: "Yabancı istihbarat projesi!"
CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yaptığı ziyaret nedeniyle kendisini eleştiren Yeni Parti'ye sert sözlerle yüklendi. Yıldırım, partiye yönelik yabancı istihbarat bağlantısı suçlamasında bulunurken dokunulmazlıklar konusunda da çarpıcı açıklamalara imza attı.
AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı ziyaret ederek birlikte fotoğraf çektirdiği için Yeni Parti Milletvekili Umut Akdoğan tarafından eleştirilen CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'DOKUNULMAZLIK TELAŞI'
"Keçiören'de saha çalışmamız vardı. Bizim orada belediye meclis üyelerimiz var, grubumuz var. Onları ziyaret ettik. Çalışmalarımızı ele aldık. Mesut Bey de duymuş, davet etti. Siyasi nezaket bunu gerektirir. Gittik. Hepsi bu. Yeni Partililerde dokunulmazlıkların kalkma ihtimalinden dolayı bu kadar telaş var. Kızgınlık var. Bunların böyle ağır sancıları var şu an. Ankara'da satın alamadıkları tek örgüt benim örgütüm. Kemal Bey'in kapısında bekleyen, bakkal-manav işlerini halleden adamlar bugün beni eleştiriyor. Ben kendisini çok eskilerden bilirim. Beni daha fazla konuşturmasın."
"Bunlar siyasi hareket falan değil. Bunlar Türkiye için beka sorunu. Yabancı istihbaratların Ekrem Bey üzerinden Türkiye'yi ele geçirme projesi. Soruşturmalar doğrultusunda bu benim şahsi izlenimim ve görüşümdür. CHP bunlara karşı son kale olmuştur. CHP anti-emperyalist bir partidir. CHP, devleti önceleyen bir partidir. CHP, Atatürkçülerin ve temizlerin partisidir. Bu ülkeyi kuran partidir. Biz bunların zihniyetine geçit vermeyiz. Şaibeli olan herkesin dokunulmazlığı kalkmalı."
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