Yıldırım, Yeni Parti'ye sert sözlerle yüklendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'DOKUNULMAZLIK TELAŞI'

"Keçiören'de saha çalışmamız vardı. Bizim orada belediye meclis üyelerimiz var, grubumuz var. Onları ziyaret ettik. Çalışmalarımızı ele aldık. Mesut Bey de duymuş, davet etti. Siyasi nezaket bunu gerektirir. Gittik. Hepsi bu. Yeni Partililerde dokunulmazlıkların kalkma ihtimalinden dolayı bu kadar telaş var. Kızgınlık var. Bunların böyle ağır sancıları var şu an. Ankara'da satın alamadıkları tek örgüt benim örgütüm. Kemal Bey'in kapısında bekleyen, bakkal-manav işlerini halleden adamlar bugün beni eleştiriyor. Ben kendisini çok eskilerden bilirim. Beni daha fazla konuşturmasın."