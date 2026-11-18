Küresel ekonominin dijital altyapıya bağımlılığı, kasım ayının ikinci haftasında yaşanan iki büyük arızayla ağır bir sınav verdi. Microsoft'un 12 Kasım'da başlayan ve dünya genelinde iş süreçlerini aksatan hizmet kesintisini, bir gün sonra ABD hava trafik kontrol sisteminde yaşanan kriz izledi. İlk hesaplamalara göre Microsoft kesintisinin potansiyel ekonomik maliyeti 16 milyar dolara ulaşırken, ABD'deki uçuş krizinin havayolu şirketlerine maliyetine ilişkin daha geniş tahminler 1 milyar doların üzerine çıktı. 1,19 milyar dolarlık tahmin esas alındığında iki olayın toplam faturası 17,19 milyar dolar oluyor.

Microsoft'un küresel hizmet kesintisi, 70'ten fazla ülkede aksamalara yol açtı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, Microsoft 365, Outlook, Teams, Exchange Online ve Copilot gibi hizmetleri etkileyen küresel kesinti, 12 Kasım'da başladı. Yetmişten fazla ülkede kullanıcılar e-postalarına erişmekte ve kurumsal iletişim hizmetlerinden yararlanmakta sorun yaşadı. Siber risk modelleme şirketi Kovrr'ın değerlendirmesine göre kesintinin küresel ekonomik maliyeti, kaybedilen çalışma saatleri ve verimlilik üzerinden yaklaşık 16 milyar dolar.