ABD'de kritik kurumları ve teknoloji şirketlerini etkileyen sistem arızaları ile siber güvenlik uyarıları gündemdeki yerini korurken, Avrupa'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, bazı bilişim teknolojileri sistemlerini hedef alan siber saldırı tespit edildiğini duyurdu. Avrupa'nın önemli doğal gaz tedarikçilerinden biri olan şirket, saldırının belirlenmesinin ardından ilgili makamların bilgilendirildiğini açıkladı.

Norveçli enerji devi Equinor, bilişim sistemlerine yönelik siber saldırı tespit edildiğini açıkladı. (Foto: Reuters) ENERJİ ÜRETİMİ ETKİLENMEDİ Equinor, saldırıyı etkisiz hale getirmek ve sistemlerin bütünlüğünü yeniden sağlamak amacıyla gerekli tüm kaynakların seferber edildiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına ilişkin bulguya rastlanmadığı vurgulandı.