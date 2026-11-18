ABD'den sonra Norveç'te siber alarm! Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisine siber saldırı
ABD'de NSA'nın gizli iletişim ağında yaşanan kesinti, bankacılık ve havacılık sistemlerindeki arızalar ile FBI'ın küresel siber tehdit uyarısının ardından Avrupa'dan da dikkat çeken bir haber geldi. Norveçli enerji devi Equinor, bilişim sistemlerine yönelik siber saldırıyı doğruladı. Şirket, veri hırsızlığına ilişkin bulgu bulunmadığını ve enerji üretiminin etkilenmediğini açıklarken saldırının ABD'deki olaylarla bağlantısı olduğuna dair bir kanıt ortaya konulmadı.
ABD'de kritik kurumları ve teknoloji şirketlerini etkileyen sistem arızaları ile siber güvenlik uyarıları gündemdeki yerini korurken, Avrupa'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.
Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, bazı bilişim teknolojileri sistemlerini hedef alan siber saldırı tespit edildiğini duyurdu.
Avrupa'nın önemli doğal gaz tedarikçilerinden biri olan şirket, saldırının belirlenmesinin ardından ilgili makamların bilgilendirildiğini açıkladı.
ENERJİ ÜRETİMİ ETKİLENMEDİ
Equinor, saldırıyı etkisiz hale getirmek ve sistemlerin bütünlüğünü yeniden sağlamak amacıyla gerekli tüm kaynakların seferber edildiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına ilişkin bulguya rastlanmadığı vurgulandı.
Siber saldırının şirketin operasyonlarını ve enerji üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemediği belirtilirken gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edileceği kaydedildi.
Equinor'a yönelik saldırı, ABD'de NSA'nın gizli iletişim ağında yaşanan kesinti ve dünya genelinde 178 internet sitesini etkileyen zararlı kod saldırısının ardından gündeme geldi. Ancak bu olayların aynı saldırganlar tarafından gerçekleştirildiğine veya birbirleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.