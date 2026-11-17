Terörsüz Türkiye'nin bölgeye olan etkileri Irak ve Suriye'de görülürken, İran'da PJAK isim terör oluşumu ayak diremeyi sürdürüyor. ABD ve İsrail 'den İran'a karşı "siyasi garanti" isteyen, MOSSAD ve CIA'in lejyonerliğini yapan PJAK, terörsüz bölge önünde bir tümsek gibi duruyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in ʺterörsüz bölgeʺ sürecini PJAK üzerinden sabote ettiğini söyledi (Foto: AA)



Takvim.com.tr'nin aylardır gündeme getirdiği bu duruma AK Parti de dikkat çekti.



"İSRAİL TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİNDEN PJAK'I UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyonist saldırganlığın terörsüz bölge sürecinden İran'daki PJAK'ı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.



Çelik, "Halbuki Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse nasıl kol kolaysa, nasıl birbirinden ayrılmazsa terörsüz bölge açısından da Suriye'de atılacak, Irak'ta atılacak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz." dedi.



PJAK İÇİN DE ENTEGRASYON MÜMKÜN



AK Parti Sözcüsü, SDG'nin entegrasyon yöntemiyle YBŞ'nin Sincar'ı boşaltması yönteminin birbirinden farklı yöntemler olduğunu ve PJAK için de bu durumun söz konusu olabileceğini dile getirdi.