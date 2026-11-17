TAKVİM yazdı AK Parti mesajı verdi! Terörsüz bölgeye "İsrail" sabotajı: Suriye-Irak-İran denklemi ve PJAK meselesi
PKK'nın Irak'ta silah bırakması ve SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegre olması ile "Teröristan Koridoru" hayali suya düşen İsrail, Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefini PJAK'la dinamitlemek istiyor. Takvim.com.tr'nin aylardır "Rojhilat" tümseğini gündeme getiriyor, PJAK'ın lejyonerlik yaptığını yazıyor. Bu bağlamda AK Parti'den "Siyonist saldırganlık PJAK'ı terörsüz bölgeden uzaklaştırmak istiyor" açıklaması geldi. Bahçeli'nin "PJAK bölgesel barış için silah bıraksın" çağrısı ise gündemdeki yerini koruyor. Ankara; Suriye,Irak ve İran denkleminde atılacak adımlarının birbirinden ayrılamayacağını vurguluyor.
Terörsüz Türkiye'nin bölgeye olan etkileri Irak ve Suriye'de görülürken, İran'da PJAK isim terör oluşumu ayak diremeyi sürdürüyor.
ABD ve İsrail'den İran'a karşı "siyasi garanti" isteyen, MOSSAD ve CIA'in lejyonerliğini yapan PJAK, terörsüz bölge önünde bir tümsek gibi duruyor.
Ankara, Suriye-Irak-İran denkleminde atılacak olan "terörsüzleştirme" adımlarının birbirinden ayrılamayacağını vurguluyor.
SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegre olması ile "Teröristan Koridoru" hayali suya düşen İsrail ise "terörsüz bölge" politikasını PJAK üzerinden dinamitlemek istiyor.
Takvim.com.tr'nin aylardır gündeme getirdiği bu duruma AK Parti de dikkat çekti.
"İSRAİL TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİNDEN PJAK'I UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyonist saldırganlığın terörsüz bölge sürecinden İran'daki PJAK'ı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.
Çelik, "Halbuki Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse nasıl kol kolaysa, nasıl birbirinden ayrılmazsa terörsüz bölge açısından da Suriye'de atılacak, Irak'ta atılacak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz." dedi.
PJAK İÇİN DE ENTEGRASYON MÜMKÜN
AK Parti Sözcüsü, SDG'nin entegrasyon yöntemiyle YBŞ'nin Sincar'ı boşaltması yönteminin birbirinden farklı yöntemler olduğunu ve PJAK için de bu durumun söz konusu olabileceğini dile getirdi.
BAHÇELİ: PJAK SİLAHLARINI BIRAKIP BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ADIM ATMALI
Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde PJAK'ı silah bırakması konusunda uyarmıştı.
İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin eylül ayında Ankara ziyaretinde yaptığı "PJAK" açıklamasını örnek gösteren Bahçeli, "PJAK silahlarını bırakmalı, bölgesel barış için adım atılmalı" demişti.
SÖZDE ROJHİLAT İTTİFAKI ANKARA DUVARINA TOSLADI
Bölgede daha önce MOSSAD ve CIA'in desteğiyle kurulmak istenen sözde Rojhilat İttifakı ise "Ankara" duvarına toslamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Barzanileri hem de Talabanilere "Lejyonerlik yapmayın" uyarısında bulunmuştu.
Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini isteyen, sözde 'Rojhilat İttifakı'na da "İran'a saldırırsan hava koruma desteği veririz" teklifi yapan ABD Başkanı Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine gelmişti.