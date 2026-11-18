Dosyada yer alan tanık beyanları ve Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru İbrahim Halil Mercan'ın ifadeleri de sistematik rüşvet düzenini doğruladı. Meclis Üyesi Erkan Gül'ün başka işletmelerden de benzer yöntemlerle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İddianamede savunmalarının "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu vurgulanan Gül hakkında, "irtikap" ve "irtikap suçuna teşebbüs" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ali Rıza Akyüz'ün de sanık olduğu iddianamede, dönerciden 2,5 milyon lira rüşvet alındığı iddiası tüm detaylarıyla belgelendi

FARKLI BAHANE

Müşteki Mustafa K.'nın iddianameye giren ifadelerine göre baskı bununla bitmedi. Tadilatların başlamasından bir ay sonra, bu kez ecrimisili ödenmiş yasal alanın yıkılacağı tehdidiyle aynı yöntemle 1 milyon TL daha koparıldı. İşyerinin bitim aşamasında ise "Hakkınızda çok şikâyet var" bahanesiyle 500 bin lira daha alındı. Ocak 2026'daki ruhsat aşamasında yeniden para talep edilmesi üzerine esnaf, artık boyun eğmeyeceğini ve savcılığa başvuracağını söyleyerek ruhsatını alabildi.

Haber: Batuhan Altınbaş