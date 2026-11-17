The Economist'in 2027 kehanetleri: Yapay zekadan kriz riskine zayıflatma iğnelerinden savaşlara... O işaret Türkiye göndermesi mi?
Dünyanın en etkili ekonomi ve siyaset dergilerinden aynı zamanda "felaket tellalı" olarak bilinen The Economist, 2027 yılına ilişkin öngörülerini yayımladı. Her yıl hazırladığı kapaklarla küresel krizleri, savaşları ve güç mücadelelerini gündeme taşıyan İngiliz dergisi, bu kez dünyayı bekleyen 10 büyük gelişmeye odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi geleceğinden İran savaşının sonuçlarına, Çin'in Tayvan hesaplarından Avrupa'daki siyasi kırılmaya kadar uzanan senaryolar, siyah ve kırmızının hakim olduğu kapakta sembollerle anlatıldı. Kapağın üst bölümündeki hilal, yıldız ve deve figürleri ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na gönderme olarak yorumlandı.
Londra merkezli The Economist, geleneksel hale getirdiği The World Ahead (Önümüzdeki Dünya) özel sayısının 2027 kapağını ve gelecek yıla ilişkin 10 temel öngörüsünü açıkladı.
Savaş uçakları, füzeler, tanklar, robotlar, siyasi liderler ve ekonomik çöküşü çağrıştıran grafiklerin bir araya getirildiği kapak, dünyanın yeni bir belirsizlik dönemine girdiği mesajını öne çıkardı.
Kriz ve felaket senaryolarını merkeze alan kapakları nedeniyle zaman zaman "felaket tellalı" nitelemesiyle anılan dergi, 2027 için de karamsar bir gelecek tablosu çizdi.
The Economist'in resmİ tanıtımında da siyasi ve finansal sarsıntıların yanı sıra yapay zeka kaynaklı çalkantıların 2027 gündemini belirleyebileceği vurgulandı.
KAPAĞIN GİZEMLİ DETAYI: HİLAL, YILDIZ VE DEVE NE ANLATIYOR?
The Economist'in kapağındaki en ilgi çekici ayrıntılardan biri, üst sağ bölümdeki hilal-yıldız, palmiye ağaçları ve deve figürlerinin aynı alanda kullanılması oldu.
Hilal ve yıldızın Türkiye ile Pakistan'ı deve ve palmiye ağaçlarının ise Arap Yarımadası'nı çağrıştırdığı yorumları yapıldı. Bu görsel birliktelik, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bağlantılı olabileceği yorumlarını beraberinde getirildi.
Üç ülkenin 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzaladığı anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun, 5 Kasım'da TBMM'den geçti. Kanun, 14 Kasım 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma; ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi, askerî iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel güvenliği desteklemeyi amaçlıyor.
KAPAĞIN ŞİFRELERİ: KIRMIZI, SİYAH VE BEYAZIN ARDINDAKİ MESAJ
The Economist'in kapağı yalnızca 10 öngörüyü ayrı ayrı resmetmiyor. Sembollerin aynı dünya biçimindeki kompozisyonda bir araya getirilmesi, krizlerin birbirini etkilediği bir gelecek tablosu oluşturuyor.
Üst bölümde siyasi liderler ve bölgesel güçleri çağrıştıran semboller, orta bölümde ekonomi ve teknoloji, alt bölümde ise savaş, yıkım, enerji ve göç temaları öne çıkıyor.
Siyah, kırmızı ve beyaz renklerin yoğun kullanımı da kapağın sert ve tehdit algısını güçlendiren görsel dilini oluşturuyor.
Özellikle şu bağlantılar dikkat çekiyor:
KAPAKTA YER ALAN 10 ÖNGÖRÜ
Derginin The World Ahead 2027 editörü Tom Standage tarafından kaleme alınan değerlendirmede, gelecek yılın yalnızca mevcut krizlerin devam ettiği değil, dünya siyasetinde ve ekonomisinde yeni kırılmaların yaşanabileceği bir dönem olacağı öngörüldü.
Yazıda, "Modern yaşam, giderek bir bilim kurgu hikâyesini andırıyor. Bilgisayarları uzaya taşımayı hedefleyen bir roket girişimcisi dünyanın ilk trilyoneri oldu. İnsansız hava araçları savaşın kurallarını değiştirdi, sürücüsüz taksiler günlük hayatın parçası hâline geldi. Yapay zeka modellerinin kontrolden çıkma ihtimali tartışılırken insansı robotların yükselişi hız kazandı. Zayıflamayı ve sağlığı iyileştirmeyi vadeden enjeksiyonlar ise bunları karşılayabilecek maddi güce sahip kişiler için yeni imkanlar sunuyor. Eksik olan tek şey uzaylılar. Muhtemelen 2027'de ortaya çıkmayacaklar. Ama işte dikkat etmeniz gereken on şey daha." ifadeleri yer aldı.
The Economist'in 2027 kapağındaki 10 temel öngörü şu şekilde sıralandı:
1. TRUMP SONRASI DÖNEM BAŞLIYOR
ABD'de ara seçimlerin ardından siyasi dengeler yeniden şekillenirken Donald Trump'ın yerine geçecek ismi belirleme yarışı başlayacak.
Ancak The Economist'e göre Trump, görev süresinin sonuna yaklaşan ve siyasi etkisini kaybeden geleneksel bir başkan olmayacak. Dergi, Trump'ın daha çok ortalığı karıştıran bir "Angry Bird" karakterini andıracağını öne sürüyor.
Trump'ın siyasi nüfuzunu korumak ve geride bırakacağı mirası şekillendirmek amacıyla yeni başkanlık kararnamelerine, hukuki anlaşmazlıklara, ani isim değişikliklerine, gösterişli inşaat projelerine ve askerî girişimlere yönelmesi bekleniyor.
Bu süreçte uluslararası kamuoyunun en önemli sorularından biri ise Trump sonrası Amerika'nın nasıl bir ülkeye dönüşeceği olacak.
2. İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ 2027'YE TAŞINACAK
The Economist, İran ile yaşanan çatışmanın kesin ve kapsamlı bir anlaşmayla sona ermesinin düşük ihtimal olduğunu, bu nedenle belirsizliğin devam edeceğini değerlendiriyor.
Dergiye göre Trump'ın başlattığı ve yanlış bir tercih olarak nitelendirilen savaş, ABD'nin uluslararası itibarını zayıflattı. Washington'ın müttefikleri artık ABD'ye eskisi kadar güvenmezken rakipleri de eskisi kadar korkmuyor.
Savaşın sonuçlarının 2027 boyunca hissedilmesi bekleniyor. Bölgesel siyasi dengelerin değişmesi, enerji tedarik güzergâhlarının yeniden şekillenmesi ve gübre kıtlığı nedeniyle küresel gıda güvenliğinin tehdit altına girmesi öngörülüyor.
İran'da ise mevcut yönetimin ülke üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştıracağı tahmin ediliyor.
3. 2027 TARİHİN EN SICAK YILI OLABİLİR
The Economist'in öngörülerine göre 2027, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana kaydedilen en sıcak yıl olabilir.
Beklenen güçlü "süper El Nino" hava olayı, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği daha sıcak ve değişken iklim koşullarının ön gösterimi niteliğinde olacak.
Sera gazı emisyonlarının hızla azaltılmaması hâlinde kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının, orman yangınlarının ve aşırı hava olaylarının daha sık görülmesi bekleniyor.
Dergi, Trump'ın politikalarının istemeden de olsa yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik ettiğini savunuyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yalnızca iklim değişikliğiyle mücadelede değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından korunmak için de en etkili seçenek hâline geldiği belirtiliyor.
4. YAPAY ZEKAYA TEPKİLER BÜYÜYECEK
Yapay zekanın taşıdığı riskler, 2027'de daha yoğun biçimde tartışılacak.
Yapay zeka şirketlerinin karmaşık ve şeffaf olmayan finansman anlaşmalarıyla daha fazla borçlanması, sektörde büyük bir mali çöküş yaşanması riskini artıracak.
Finans piyasalarında ne yaşanırsa yaşansın, daha gelişmiş yapay zeka modellerinin yeni bir siber saldırı dalgasına zemin hazırlaması bekleniyor.
Şirketler ve hükümetler, yapay zeka teknolojilerinin tedarik zincirlerinde ortaya çıkabilecek siyasi risklere karşı da daha dikkatli davranacak.
Bununla birlikte The Economist, yapay zekanın iş kayıplarına yol açacağı veya veri merkezlerinin enerji ve su tüketiminin ciddi sorunlar yaratacağı yönündeki endişelerin henüz yeterli verilerle desteklenmediğini savunuyor.
Dergiye göre yapay zekaya yönelik büyüyen tepki, şimdilik somut etkilerden çok olası sonuçlara ilişkin korkulardan besleniyor.
5. AVRUPA'DA GÖZLER FRANSA SEÇİMLERİNDE OLACAK
Dünya genelinde yükselişini sürdüren sağ popülist hareketler, 2027'de özellikle Avrupa siyasetinin merkezinde yer alacak.
Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından kritik bir sınav olarak görülüyor.
The Economist, sağ popülist Ulusal Birlik partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimalini önemli buluyor.
Böyle bir sonucun, Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik işleyişinde belirleyici rol üstlenen Fransa-Almanya iş birliğini sekteye uğratabileceği değerlendiriliyor.
Ayrıca yüksek kamu borcuyla mücadele eden Fransa'nın kırılgan mali yapısına ilişkin endişelerin de artabileceği belirtiliyor.
6. TAHVİL PİYASALARINDA BASKI ARTACAK
Küresel tahvil piyasalarında endişe yaratan tek ülke Fransa değil.
The Economist'e göre kamu harcamalarındaki aşırılık, yapay zeka altyapısına yönelik büyük yatırımlar ve artan enerji fiyatlarının yeniden tetiklediği enflasyon, gelişmiş ekonomilerde hükümetlerin borçlanma maliyetlerini yükseltiyor.
Yüksek faiz oranları yalnızca devlet bütçelerini değil, şirketleri ve hane halklarını da giderek daha fazla zorluyor.
Dergi, mevcut ekonomik baskının sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini belirterek küresel finans sisteminin bir noktasında ciddi bir kırılma yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
7. TAYVAN İÇİN KRİTİK TARİH: 2027
Askerî teknolojilerdeki gelişmeler, savaşların niteliğini değiştirmeye devam ediyor.
Ukrayna ve İran'daki çatışmalar, daha küçük askerî güçlerin büyük rakiplerine karşı direnmesini kolaylaştıran yeni teknolojilerin etkisini ortaya koydu.
Bu değişimin Çin'in Tayvan'a yönelik askerî planlarını nasıl etkileyeceği ise 2027'nin en önemli güvenlik sorularından biri olacak.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin ordusunun Tayvan'ı ele geçirebilecek hazırlık seviyesine ulaşması için 2027 yılını hedef olarak belirlediği ileri sürülüyor.
ABD'nin başka krizlerle meşgul olması, Pekin yönetiminin atacağı adımlara ilişkin belirsizliği artırıyor.
Çin'in askerî harekete geçip geçmeyeceği veya Tayvan'da 2028'de yapılacak seçimlerin sonucunu bekleyip beklemeyeceği henüz bilinmiyor.
The Economist, önümüzdeki iki yılın Tayvan açısından son derece tehlikeli olabileceğine işaret ediyor.
8. OZEMPIC ETKİSİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRECEK
Kilo verme amacıyla kullanılan ilaçlar, yalnızca sağlık alanında değil, tüketim alışkanlıklarında da önemli değişimlere neden oluyor.
The Economist'e göre bu ilaçlar sayesinde kilo veren ve yaşamlarında yeni bir döneme girdiklerini düşünen kişiler, "intikam alışverişi" olarak adlandırılan tüketim eğilimine yöneliyor.
Kıyafet, kozmetik ve spor ürünlerine yönelik harcamaların artması, kilo verme ilaçlarının farklı sektörlerdeki etkisini ortaya koyuyor.
Bu ilaçların başarısı, ilaç şirketlerinin insan ömrünü uzatmayı hedefleyen tedavilere yönelik ilgisini de yeniden canlandırdı.
9. UZAYA ULAŞIM UCUZLAYACAK
Uzay teknolojileri alanında 2027'de önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
SpaceX'in dev Starship roketinin düzenli uydu fırlatma görevlerine başlaması öngörülürken Çinli roket şirketlerinin de yeniden kullanılabilir roket güçlendiricileri konusunda ilerleme kaydetmesi bekleniyor.
Fırlatma maliyetlerinin düşmesi, özel uzay istasyonlarının kurulmasının önünü açabilecek.
Ayrıca veri merkezlerinin Dünya yörüngesine taşınması fikri de giderek daha ciddi biçimde değerlendirilecek.
The Economist, ilk bakışta gerçekçi görünmeyen uzayda veri merkezi kurma projelerinin sanıldığı kadar sıra dışı olmayabileceğine dikkat çekiyor.
10. HOLLYWOOD'DA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK
Sinema dünyasında 2027, hem eski yapımların yeniden gündeme geldiği hem de yeni arayışların hız kazandığı bir yıl olacak.
"Star Wars" serisinin ilk filmi, gösterime girişinin 50. yıl dönümünde yeniden sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca seriyi yeniden başlatmayı amaçlayan yeni bir film de gündemde olacak.
Avengers karakterleri bir kez daha beyaz perdeye dönerken yeni bir James Bond filmi için de hazırlıklar sürüyor.
Ancak YouTube içerik üreticilerinin düşük bütçelerle hazırladığı filmlerin başarısı, Hollywood'un geleneksel yapım anlayışını sorgulatıyor.
İzleyicilerin artık bilinen serilerin devamı yerine yeni hikâyeler isteyip istemediği, sinema sektörünün önemli tartışmalarından biri olacak.
The Economist, 50 yıllık geçmişine rağmen "Star Wars"un 2027 dünyasını her zamankinden daha iyi anlattığı görüşünde.
Kapağın duyurulduğu metin, "Gerçekliğin bilim kurguya yetiştiği anlaşılıyor. Umarız 2027'de Gelecek Dünya, bu hızlı değişen, belirsiz geleceğe dair faydalı ve eğlenceli bir rehber olur." ifadeleriyle tamamlandı.