The Economist'in resmİ tanıtımında da siyasi ve finansal sarsıntıların yanı sıra yapay zeka kaynaklı çalkantıların 2027 gündemini belirleyebileceği vurgulandı.

Kriz ve felaket senaryolarını merkeze alan kapakları nedeniyle zaman zaman "felaket tellalı" nitelemesiyle anılan dergi, 2027 için de karamsar bir gelecek tablosu çizdi.

Savaş uçakları, füzeler, tanklar, robotlar, siyasi liderler ve ekonomik çöküşü çağrıştıran grafiklerin bir araya getirildiği kapak, dünyanın yeni bir belirsizlik dönemine girdiği mesajını öne çıkardı.

KAPAĞIN GİZEMLİ DETAYI: HİLAL, YILDIZ VE DEVE NE ANLATIYOR?

The Economist'in kapağındaki en ilgi çekici ayrıntılardan biri, üst sağ bölümdeki hilal-yıldız, palmiye ağaçları ve deve figürlerinin aynı alanda kullanılması oldu.

The Economist'in 2027 kapağı

Hilal ve yıldızın Türkiye ile Pakistan'ı deve ve palmiye ağaçlarının ise Arap Yarımadası'nı çağrıştırdığı yorumları yapıldı. Bu görsel birliktelik, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bağlantılı olabileceği yorumlarını beraberinde getirildi.

Üç ülkenin 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzaladığı anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun, 5 Kasım'da TBMM'den geçti. Kanun, 14 Kasım 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma; ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi, askerî iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel güvenliği desteklemeyi amaçlıyor.

KAPAĞIN ŞİFRELERİ: KIRMIZI, SİYAH VE BEYAZIN ARDINDAKİ MESAJ

The Economist'in kapağı yalnızca 10 öngörüyü ayrı ayrı resmetmiyor. Sembollerin aynı dünya biçimindeki kompozisyonda bir araya getirilmesi, krizlerin birbirini etkilediği bir gelecek tablosu oluşturuyor.