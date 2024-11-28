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Karizması çizildi

Manchester City 3-0 öne geçtiği Feyenoord maçından 1 puanla ayrıldı. Son 6 resmi maçı kazanamayan İngiliz ekibinde maç sonrası teknik direktör Guardiola’nın yüzündeki çizikler dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Karizması çizildi

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İngiliz devi Manchester City taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor... Tüm kulvarlar dahil edildiğinde son altı maçını kazanamayan Manchester City, Premier Lig'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir kayıp yaşadı. City, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord'la 3-3 berabere kaldı. Guardiola'nın yüzündeki çizikler dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola, arka arkaya alınan yenilgilerin özgüven kaybına yol açtığını söyledi. Guardiola, "Bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bunu yapmak için 2-3 günümüz var. Dersler çıkaracağız." açıklamasında bulundu. İspanyol hoca, yüzündeki çiziklerle ilgili gelen soru için yeni yaptığı açıklamada ise "Soruya hazırlıksız yakalandım ve bunun sivri bir tırnağın kazara oluşmasına neden olduğunu anlatmak istedim"yorumunu yaptı.

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