Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su yönetimi, Sayıştay'ın denetim raporuyla mercek altına alındı. SUYUN YÜZDE 33,33'Ü KAYIP Sayıştay raporunda, içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki kayıpların mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde olduğu tespit edildi. Rapora göre ASKİ'nin 2025 yılında sisteme verdiği 560 milyon 287 bin metreküp suyun 186 milyon 717 bin metreküpten fazlası (yüzde 33,33) kayıp olarak kayıtlara geçti.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da su kayıp-kaçak oranının mevzuat sınırını aştığı Sayıştay raporuna yansıdı. (Foto: Takvim Foto Arşiv) Fiziki kayıpların önemli bölümünü içme suyu temin ve dağıtım hatları ile abone bağlantılarında meydana gelen kaçaklar oluşturdu. Bu kalemde 144 milyon 644 bin metreküp suyun kaybolduğu tespit edildi. Raporda ayrıca kullanım süresi 10 yılı aşmış yaklaşık 1,4 milyon su sayacının bulunduğu ve sayaçlardaki ölçüm hatalarının idari kayıpların önemli nedenlerinden biri olduğu belirtildi. Her 100 metreküp suyun 25,82 metreküpünün dağıtım hatları ve servis bağlantılarındaki kayıplar nedeniyle gelir getirmeden ve kullanılmadan kaybolduğu kaydedildi.