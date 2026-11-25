Trabzonspor'un deplasmanda taraftar desteğinden mahrum kalacağına değinen Alman teknik adam, buna rağmen güzel bir karşılaşma olmasını beklediğini dile getirdi.

Trabzonspor , UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Reis , bordo-mavililerin kalan üç karşılaşmadan da iyi sonuçlarla ayrılması gerektiğini söyledi.

Daha önce Bulgaristan'da görev yapan Thomas Reis, ülkedeki geçmiş deneyiminin CSKA Sofya karşısında kendisine avantaj sağlayacağını düşünmediğini anlattı. Alman çalıştırıcı, yerel liglerdeki karşılaşmalar ile Avrupa kupalarındaki müsabakaların farklı dinamiklere sahip olduğuna değindi.

CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol hakkında da konuşan Reis, iki teknik adamın geçmişte Samsunspor'da görev yaptığını hatırlattı. Gisdol'un mücadele gücü yüksek takımlar oluşturduğuna dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü, Bulgaristan temsilcisinin puana kendilerinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Thomas Reis Konferans Ligi'ndeki hedeflerini anlattı. (Fotoğraf: AA)

AVRUPA'DA HEDEF İLK 8

Freiburg karşılaşmasındaki performanslarına da değinen Thomas Reis, ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ancak ikinci devrede daha iyi bir görüntü sergilediklerini anlattı. Alman çalıştırıcı, Avrupa'daki hedeflerine ilişkin, "İlk 8 hedefimiz için önümüzdeki üç maçtan da iyi sonuçla ayrılmalıyız." dedi.

FABINHO'DAN GALİBİYET MESAJI

Thomas Reis ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı orta saha Fabinho da rakibin kendilerini durdurmaya çalışmasını tercih edeceğini ve sahada iyi bir performans ortaya koyabileceklerini söyledi.

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