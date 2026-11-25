Thomas Reis CSKA Sofya maçı planını anlattı! İşte 3 maçın hesabı
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, bordo-mavililerin Avrupa'daki hedefinden rakibin teknik direktörü Markus Gisdol'a kadar birçok konuda konuştu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Reis, bordo-mavililerin kalan üç karşılaşmadan da iyi sonuçlarla ayrılması gerektiğini söyledi.
TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN OLACAKLAR
Trabzonspor'un deplasmanda taraftar desteğinden mahrum kalacağına değinen Alman teknik adam, buna rağmen güzel bir karşılaşma olmasını beklediğini dile getirdi.Thomas Reis Avrupa'da ilk 8 hedefini koydu
GISDOL'U YAKINDAN TANIYOR
CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol hakkında da konuşan Reis, iki teknik adamın geçmişte Samsunspor'da görev yaptığını hatırlattı. Gisdol'un mücadele gücü yüksek takımlar oluşturduğuna dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü, Bulgaristan temsilcisinin puana kendilerinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.
BULGARİSTAN TECRÜBESİ HAKKINDA KONUŞTU
Daha önce Bulgaristan'da görev yapan Thomas Reis, ülkedeki geçmiş deneyiminin CSKA Sofya karşısında kendisine avantaj sağlayacağını düşünmediğini anlattı. Alman çalıştırıcı, yerel liglerdeki karşılaşmalar ile Avrupa kupalarındaki müsabakaların farklı dinamiklere sahip olduğuna değindi.
AVRUPA'DA HEDEF İLK 8
Freiburg karşılaşmasındaki performanslarına da değinen Thomas Reis, ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ancak ikinci devrede daha iyi bir görüntü sergilediklerini anlattı. Alman çalıştırıcı, Avrupa'daki hedeflerine ilişkin, "İlk 8 hedefimiz için önümüzdeki üç maçtan da iyi sonuçla ayrılmalıyız." dedi.
FABINHO'DAN GALİBİYET MESAJI
Thomas Reis ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı orta saha Fabinho da rakibin kendilerini durdurmaya çalışmasını tercih edeceğini ve sahada iyi bir performans ortaya koyabileceklerini söyledi.