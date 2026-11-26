Elon Musk 'ın beyin çipi şirketi Neuralink, LINK adını verdiği kapsamlı klinik çalışmayı başlatmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını açıkladı.

Operasyon sonrasında cihazın güvenliğini ve uzun vadeli performansını takip etmek amacıyla yaklaşık 24 aya uzanan bir izleme süreci planlanıyor.

N1 İmplantı, motor korteksine yerleştirilen ince elektrot telleri aracılığıyla çalışıyor. Katılımcıların hayal ettiği el hareketlerini imleç kontrolü ve tıklama komutlarına dönüştürüyor.

Neuralink FDA onayı aldı. Fotoğraf: Takvim

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çalışma için başvurular resmen açılırken ABD'de ALS hastalarının da uygunluk kapsamında yer aldığı bildirildi. Adaylarda aranan temel kriterler ise şöyle sıralanıyor:

En az 18 yaşında olmak,

Her iki el veya kolun kullanımının çok kısıtlı ya da hiç olmaması,

Sürece destek olabilecek güvenilir bir refakatçiye sahip olmak.

TİCARİ SATIŞA ÇIKMADI

Belirtilene göre FDA onayı, N1 İmplantı'nın ticari satışa çıktığı veya genel kullanıma sunulduğu anlamına gelmiyor. Cihaz hâlen araştırma aşamasında bulunuyor ve klinik çalışma çerçevesinde uygulanıyor. Pivot çalışma, ileride yapılabilecek olası ticari satış başvurularına zemin hazırlamak üzere güvenlik ve etkinlik verisi toplamayı hedefliyor.

Neuralink ayrıca teknolojiye dair sınırları da çiziyor. Sistem felci tedavi etmiyor ve kaybedilen hareket, his ya da konuşma yetisini geri getirmiyor.