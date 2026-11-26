Sadece düşünerek bilgisayar kullanacaklar: Elon Musk'ın Neuralink beyin çipine FDA İzni Çıktı
Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, ticari onay öncesi en kritik aşama sayılan "LINK" adlı ileri düzey klinik çalışmayı başlatmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yeşil ışık aldı. ABD’de beyne yerleştirilen bir çip teknolojisine verilen bu ilk kapsamlı doğrulama izniyle birlikte, ağır hareket kısıtlılığı yaşayan katılımcıların yalnızca düşünce gücüyle dijital cihazları kontrol etme performansı 24 ay boyunca izlenecek. Henüz ticari satışa çıkmayan N1 İmplantı için hasta başvuruları resmen açıldı.
Düşünceyle Cihaz Kontrolünde Kritik Eşik: Neuralink'ten ABD'de "İlk Pivot" FDA Onayı
Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, LINK adını verdiği kapsamlı klinik çalışmayı başlatmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını açıkladı.
BEYİN ÇİPİNE FDA ONAYI
Şirket, ABD'de beyne yerleştirilen bir çip teknolojisine ilk kez bu düzeyde ileri aşama klinik araştırma izni verildiğini belirtiyor.
HAYAL EDİLEN HAREKETTEN DİJİTAL KOMUTA
N1 İmplantı, motor korteksine yerleştirilen ince elektrot telleri aracılığıyla çalışıyor. Katılımcıların hayal ettiği el hareketlerini imleç kontrolü ve tıklama komutlarına dönüştürüyor.
Temel hedefin düşünce gücüyle dijital cihazların kontrol edilmesinin, kullanıcıların günlük yaşamdaki bağımsızlığına sağladığı katkıyı değerlendirmek olduğu belirtiliyor.
24 AYLIK İZLEME SÜRECİ
Operasyon sonrasında cihazın güvenliğini ve uzun vadeli performansını takip etmek amacıyla yaklaşık 24 aya uzanan bir izleme süreci planlanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Çalışma için başvurular resmen açılırken ABD'de ALS hastalarının da uygunluk kapsamında yer aldığı bildirildi. Adaylarda aranan temel kriterler ise şöyle sıralanıyor:
- En az 18 yaşında olmak,
- Her iki el veya kolun kullanımının çok kısıtlı ya da hiç olmaması,
- Sürece destek olabilecek güvenilir bir refakatçiye sahip olmak.
TİCARİ SATIŞA ÇIKMADI
Belirtilene göre FDA onayı, N1 İmplantı'nın ticari satışa çıktığı veya genel kullanıma sunulduğu anlamına gelmiyor. Cihaz hâlen araştırma aşamasında bulunuyor ve klinik çalışma çerçevesinde uygulanıyor. Pivot çalışma, ileride yapılabilecek olası ticari satış başvurularına zemin hazırlamak üzere güvenlik ve etkinlik verisi toplamayı hedefliyor.
Neuralink ayrıca teknolojiye dair sınırları da çiziyor. Sistem felci tedavi etmiyor ve kaybedilen hareket, his ya da konuşma yetisini geri getirmiyor.
30'DAN FAZLA KATILIMCIYA İMPLANT YERLEŞTİRİLDİ
ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta süren çalışmalarda 30'dan fazla katılımcıya implant yerleştirildi ve binlerce saatlik gerçek dünya kullanımı birikti.
Hedef toplam katılımcı sayısı, çalışma merkezlerinin tam listesi ve kesin sonlanım noktaları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.