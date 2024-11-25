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Gedson: Aynaya bakmalıyız

Göztepe önünde alınan hezimet sonrası konuşan Portekizli yıldız, “Aynaya bakmalıyız. Beşiktaş büyük bir camia. Bu oyun bu kulübün hak ettiği seviyede değil” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Gedson: Aynaya bakmalıyız

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes maç sonrası açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Nerede hata yaptığımızı düşünmemiz gerekiyor. Aynaya bakmalıyız. Bu oyun bu kulübün hak ettiği seviyede değil. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik sağlayarak kötü sonuçların üstesinden gelmeliyiz" diye konuştu.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİLER
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Fernandes maçtan sonra Immobile ve Mert'le birlikte birlikte tribündeki taraftarların yanına giderek onları teskin etti.Üzgün olduğu her halinden belli olan 3 futbolcu taraftarlardan özür diledi. Yıldız oyuncunun bu tavrı üzerine taraftarlar bir nebze olsun yatıştı.

YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI
Beşiktaşlı taraftarlar 10. dakikaya 2-0 önde giren ancak 4-2 mağlup olan takımlarına ve yönetime yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, performansı düşük isimleri ıslıklarken Siyah- Beyazlı yönetim de istifaya davet edildi. Taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından da tepkilerine devam etti.

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