Arnavutköy'de kar maskeli 3 şüphelinin kaçışı mahallede paniğe neden oldu. (Foto: DHA)

"BİR ARACA DA KURŞUN İSABET ETTİ"

Kovalamacaya tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Can, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Bir araca da kurşun isabet etti. 6-7 araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler."

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK, KALAŞNİKOFU GÖRDÜM"

Mahalle sakinlerinden Osman Özkurt ise kovalamaca sırasında silah sesleri duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sesleri duyduktan sonra dışarı çıktık. 2 araç vardı, polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk. Onlar polislere, polisler de onlara sıktı. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben, Kaleşnikofu gördüm."