Arnavutköy'de silahlı kovalamaca: 3 kişi gözaltına alındı! Şüphelilerden birinin evinin kurşunlandığı ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan kar maskeli 3 şüpheli, sokak aralarında yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yunus polislerinin durdurduğu otomobilden AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve kar maskeleri çıktı. Takip sırasında çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı otomobillere kurşun isabet etti. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, günler önce evinin aynı gece 3 kez kurşunlandığını söyleyen 21 yaşındaki M.A. olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı kovalamaca mahallede paniğe neden oldu. Devriye görevindeki yunus polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durduruldu.
İçerisinde kar maskeli 3 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, takip sırasında bazı araçlara kurşun isabet ettiği ve çok sayıda otomobilde maddi hasar meydana geldiği belirlendi.
'DUR' İHTARINA UYMADILAR, SOKAK ARALARINA KAÇTILAR
Olay, Arnavutköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçmaya başlaması üzerine ekipler harekete geçti.
Sokak aralarında devam eden kovalamaca yaklaşık 20 dakika sürdü. Şüphelilerin yakalanması için bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi.
YUNUS POLİSLERİ 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Polis ekiplerinin sürdürdüğü takip sonucunda kaçan otomobil, Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durduruldu. Araçta bulunan M.A., A.O.E. ve F.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
OTOMOBİLDEN AK-47 KALAŞNİKOF VE KAR MASKELERİ ÇIKTI
Polis ekiplerinin otomobilde gerçekleştirdiği aramada halk arasında 'keleş' olarak bilinen AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, kar maskeleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında olabilecekleri ihtimali üzerinde durulurken, silahın hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
KOVALAMACADA ARAÇLARA KURŞUN İSABET ETTİ
Polis ile şüpheliler arasında yaşanan takip sırasında sokak aralarında kazalar meydana geldi. Çok sayıda park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, bazı otomobillere de kurşun isabet etti.
Mahallede yaşayan vatandaşlar, kovalamaca sırasında silah sesleri duyduklarını anlattı.
"BİR ARACA DA KURŞUN İSABET ETTİ"
Kovalamacaya tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Can, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Bir araca da kurşun isabet etti. 6-7 araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler."
"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK, KALAŞNİKOFU GÖRDÜM"
Mahalle sakinlerinden Osman Özkurt ise kovalamaca sırasında silah sesleri duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sesleri duyduktan sonra dışarı çıktık. 2 araç vardı, polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk. Onlar polislere, polisler de onlara sıktı. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben, Kaleşnikofu gördüm."
EVİ AYNI GECE 3 KEZ KURŞUNLANMIŞTI
Gözaltına alınan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın daha önce Arnavutköy'de yaşadığı bir olay nedeniyle gündeme geldiği öğrenildi. M.A., trafikte bir kişiyle tartışmasının ardından evinin aynı gece 3 kez kurşunlandığını ileri sürmüştü.
Saldırılarda ailesinin ölüm tehlikesi atlattığını ve köpeğinin yaralandığını söyleyen M.A., can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek saldırganların yakalanması için yetkililerden yardım istemişti.
İKİ OLAY ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, M.A.'nın evine yönelik silahlı saldırı iddiaları ile son kovalamaca arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor. Araçtan çıkan uzun namlulu silahın hangi amaçla taşındığı ve şüphelilerin olası bir silahlı eylem hazırlığında olup olmadıkları da soruşturma kapsamında inceleniyor.