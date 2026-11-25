İzmir’deki baba oğul cinayetinde şifreli yazışmalar ortaya çıktı: Miras şüphesi dosyada
İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve oğlunun öldürüldüğü cinayet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ormanlık alanda cansız bedenleri bulunan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin cinayet öncesindeki yazışmalarını şifrelediği belirlendi. Jandarmanın siber suçlarla mücadele ekiplerinin incelediği mesajlar soruşturma dosyasına girerken cinayetin arkasında miras anlaşmazlığı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da silah seslerini duyan vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanlık alanda kanlar içinde buldu.
Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
JANDARMA CİNAYETİN İZİNİ YAKIN ÇEVREDE SÜRDÜ
Cinayeti aydınlatmak için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamerası kaydını mercek altına aldı. Olay yerindeki deliller ve parmak izleri de incelemeye alındı.
Soruşturma derinleştikçe şüpheler Eyüp Durnagöl'ün eşi E.D., çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve bakıcının erkek arkadaşı H.K. üzerinde yoğunlaştı. Üç şüpheli gözaltına alındı.
ŞİFRELİ MESAJLAR SORUŞTURMA DOSYASINDA
Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği ortaya çıktı. Jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin yürüttüğü çalışma sonucunda üç şüphelinin cinayet öncesindeki yazışmaları incelenerek soruşturma dosyasına eklendi.
BAKICIDAN CİNAYET İTİRAFI
Bakıcının ilk ifadesinde Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği ve cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. N.I.K.'nın, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini öne sürdüğü belirtildi.
ÇİFTE CİNAYETTE MİRAS ŞÜPHESİ
Soruşturmayı çok yönlü sürdüren ekipler, Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf Durnagöl'ün miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklandı.