Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da silah seslerini duyan vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanlık alanda kanlar içinde buldu.

Soruşturma derinleştikçe şüpheler Eyüp Durnagöl'ün eşi E.D., çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve bakıcının erkek arkadaşı H.K. üzerinde yoğunlaştı. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Cinayeti aydınlatmak için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamerası kaydını mercek altına aldı. Olay yerindeki deliller ve parmak izleri de incelemeye alındı.

Jandarma cinayetin izini yakın çevrede sürdü. (Foto: DHA)

ŞİFRELİ MESAJLAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği ortaya çıktı. Jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin yürüttüğü çalışma sonucunda üç şüphelinin cinayet öncesindeki yazışmaları incelenerek soruşturma dosyasına eklendi.

BAKICIDAN CİNAYET İTİRAFI

Bakıcının ilk ifadesinde Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği ve cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. N.I.K.'nın, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini öne sürdüğü belirtildi.