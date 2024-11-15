Hıç tereddüt etmedım

Fırtına'nın Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro, Trabzonspor'dan teklif gelince çok heyecanlandığını da ifade ederek, "Trabzonspor'un teklifini duyduğumda, hiç tereddüt dahi etmeden menajerime gitmek istediğimi, kariyerimde önemli bir adım olacağını söyledim. Hep kupalar kazanmak isteyen, şampiyonlukları hedefleyen bir kulüp. Bu nedenle hemen kabul ettim. Benim için ciddi bir adım olacağının bilincindeydim. Ben de kulübe zaferler kazanırken yardımcı olabilmeyi çok istedim. Ve birlikte başarılı olacağımızdan da emindim" dedi.

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