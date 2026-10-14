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Beykoz'da kaynak yapan sürücü ortalığı karıştırdı: Kaza sonrası kavga kamerada!

Beykoz'da sabah saatlerinde trafikte kaynak yaptığı iddia edilen bir sürücü, seyir halindeki başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçlarından inen tarafların tartışması kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüşürken, sürücülerden birinin aracın üzerinden atladığı ve diğerini bariyerlere sıkıştırdığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Beykoz'da kaynak yapan sürücü ortalığı karıştırdı: Kaza sonrası kavga kamerada!

İstanbul Beykoz'da trafikte kaynak yaptığı öne sürülen sürücü ilerlediği sırada başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu Trafikte kaynak kavgası

KAYNAKÇI KAZAYA SEBEP OLDU
Olay, sabah saatlerinde Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte kaynak yapan sürücü yolda ilerleyen otomobile çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Beykoz'da trafikte kaynak yaptı, sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı (Foto: DHA)Beykoz'da trafikte kaynak yaptı, sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı (Foto: DHA)

ARACIN ÜZERİNDEN ATLADI
Sürücülerden biri aracın üzerinden yere atlarken, diğeri ise kavga ettiği sürücüyü yolda bulunan bariyerlere sıkıştırdı.

Trafikteki kavga kameraya yansıdı (Foto: DHA)Trafikteki kavga kameraya yansıdı (Foto: DHA)

KAVGA KAMERADA
Bu sırada kavgaya şahit olan bir kadın tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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