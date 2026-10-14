Balıkesir'de CHP’li Ahmet Akın ve Yeni Partili Ali Kemal Deveciler arasında "AK Parti" tartışması: "Geç senden kurtulalım"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan OSB üyeliği seçimi, CHP’li Ahmet Akın ve Yeni Partili Ali Kemal Deveciler arasında iplerin tamamen kopmasına yol açtı. Seçim öncesinde başlayan gizli pazarlık suçlamaları üzerine sinirlerine hakim olamayan Deveciler, Akın’a sert tepki gösterdi. Deveciler, Akın’a “AK Parti’ye geç de kurtulalım senden” dedi. Akın ise Deveciler’in AK Parti ile görüştüğü iddiasını ortaya attı. İkili arasında tırmanan gerilim meclis çalışmalarının aksamasına neden oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim 2026 olağan toplantısı, CHP ve Yeni Parti cephesinde yaşanan gerilime sahne oldu.
Yerel yönetimlerin çalışmalarının görüşüldüğü oturumda, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Yeni Partili Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında tartışma yaşandı.
Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi sırasında yaşanan gerilimde taraflar birbirlerine parti değiştirme ithamları yöneltti.
"AK PARTİ'YE GEÇ DE KURTULALIM SENDEN"
Seçim öncesinde AK Parti ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamaların fitilini ateşlediği krizde, Yeni Partili Ali Kemal Deveciler sinirlerine hakim olamadı.
Deveciler, CHP'li Ahmet Akın'a dönerek, "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Bana mı diyorsun?" diyerek karşılık verdi.
BİZDEN ÖNCE AK PARTİ'YLE GÖRÜŞÜYORSUN
Karşılıklı sözlü atışmaların meclis sıralarına taşmasıyla birlikte gerginlik daha da tırmandı.
Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Ahmet Akın, "Sağ ol, eksik olma. Büyüğümsün diye sana saygı gösteriyorum ama hak edene göstereceksin. Tiyatro bitince haber ver." ifadelerini kullandı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine Akın, Deveciler'i hedef alarak, "Ali Kemal abi, bizden önce AK Parti'yle görüşüyorsun." iddiasını gündeme taşıdı
İki belediye başkanı arasında yaşanan söz düellosunun ardından meclis toplantısına ara verildi.
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