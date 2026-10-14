Yerel yönetimlerin çalışmalarının görüşüldüğü oturumda, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Yeni Partili Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında tartışma yaşandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim 2026 olağan toplantısı, CHP ve Yeni Parti cephesinde yaşanan gerilime sahne oldu.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB üyeliği seçimi sırasında başlayan siyasi manevra tartışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i karşı karşıya getirdi. (Fotoğraflar belediyenin resmi Youtube hesabındaki videonun ekran görüntüleriyle oluşturulmuştur)

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi sırasında yaşanan gerilimde taraflar birbirlerine parti değiştirme ithamları yöneltti.

"AK PARTİ'YE GEÇ DE KURTULALIM SENDEN"

Seçim öncesinde AK Parti ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamaların fitilini ateşlediği krizde, Yeni Partili Ali Kemal Deveciler sinirlerine hakim olamadı.

Deveciler, CHP'li Ahmet Akın'a dönerek, "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Bana mı diyorsun?" diyerek karşılık verdi.

Deveciler’in Akın’ı AK Parti’ye geçmekle suçlaması ve Akın’ın da Deveciler’i gizli görüşmeler yapmakla itham etmesi gerilimi tırmandırdı.