August Hanning'in Mossad bağlantısı ortaya çıktı. Fotoğraf: AP

İSRAİL İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Yatom'un İsrail merkezli siber güvenlik şirketi World Health Energy Holdings ile bağlantılı olduğu ve Hanning'in ise bu dönemde aynı şirkette danışmanlık yaptığı belirtiliyor.

Hanning ile Yatom arasındaki bu bağlantı, İsrail'in eski istihbarat mensupları, özel şirketler ve siyasi ilişkiler üzerinden Almanya'ya ait devlet sırlarına erişim sağlamış olabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Zira, İsrail siber güvenlik ve siyasi danışmanlık alanlarında uluslararası bir pazar oluşturmak istiyor ve bu kapsamda kurulan şirketlerde eski istihbarat mensupları da faaliyet gösteriyor.

Polonya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde İsrailli şirketlerle bağlantılı casus yazılımların daha önce de siyasetçileri, gazetecileri ve muhalifleri hedef almak amacıyla kullanıldığı biliniyor.

CASUSLUKTAN VE VATANA İHANETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANMIŞTI

Hanning hakkında yürütülen casusluk soruşturması, Eylül 2025'te iş insanı Christina Block'un çocuklarının kaçırılması davası kapsamında evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler üzerine başlatılmıştı.

Ardından, eski BND Başkanı Hanning vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamalarıyla 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının, çocukların kaçırılmasına ilişkin davada yer alması, eski BND Başkanı'nın İsrail istihbaratı ile bağlantısı olup olmadığı sorusunu akıllara getirmişti.

Daha sonra Hanning'in, ABD'de İsrail adına faaliyet yürüten ve "İsrail'in Washington'daki gölge istihbarat kanadı" olarak bilinen Nükleer İran'a Karşı Birlik (UANI) kuruluşunun danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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August Hanning

Almanya