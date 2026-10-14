Adreste ayrıca vakumlanmış paketler içerisinde saklandığı belirtilen 4 milyon dolar nakit para, pırlanta ve altın ağırlıklı ziynet eşyaları, ruhsatsız ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen varlıkların toplam değerine ilişkin kesin bir tutar ise paylaşılmadı.

DİJİTAL MATERYALLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yalnızca fiziksel varlıklar değil, kripto para işlemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olabilecek dijital materyaller de incelemeye alındı. Şüphelinin adresinde soğuk cüzdanlar, şifrelenmiş harici diskler, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar, kripto madenciliği cihazları ve gelişmiş ağ donanımları bulunduğu aktarıldı.