MİT'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu 'Balina James' İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Richard James Schueler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. "Balina James" lakabıyla tanınan Schueler'in yakalandığı adreste milyonlarca dolar değerinde lüks saat, 4 milyon dolar nakit para, ziynet eşyaları, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.
Kripto para dünyasında "Balina James" lakabıyla tanınan Richard James Schueler, MİT ve emniyet ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto para fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Schueler'in, Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Yatırımcıların fonlarını sahte projeler ve manipülatif işlemler aracılığıyla zarara uğratmakla suçlanan Schueler'in İstanbul'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.
İSTANBUL'DA ORTAK OPERASYON
14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen operasyonun, MİT'in istihbarat çalışmaları ve emniyet birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği bildirildi. Beşiktaş'ta bulunduğu belirtilen adrese yönelik baskında Özel Harekat ekipleri de görev aldı.
Uluslararası düzeyde aranan Schueler, operasyon sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin eşi A.K.'nin de operasyonda yakalandığı belirtildi.
EVİNDEN MİLYONLARCA DOLARLIK SERVET ÇIKTI
Operasyonun ardından şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda nakit para, ziynet eşyası ve lüks saat ele geçirildi. Aramalarda 53 Rolex ve 11 Patek Philippe marka saat bulunduğu bildirildi.
Adreste ayrıca vakumlanmış paketler içerisinde saklandığı belirtilen 4 milyon dolar nakit para, pırlanta ve altın ağırlıklı ziynet eşyaları, ruhsatsız ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen varlıkların toplam değerine ilişkin kesin bir tutar ise paylaşılmadı.
DİJİTAL MATERYALLER DE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yalnızca fiziksel varlıklar değil, kripto para işlemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olabilecek dijital materyaller de incelemeye alındı. Şüphelinin adresinde soğuk cüzdanlar, şifrelenmiş harici diskler, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar, kripto madenciliği cihazları ve gelişmiş ağ donanımları bulunduğu aktarıldı.
1,5 MİLYAR DOLARLIK FON İDDİASI
Şüphelinin 1,5 milyar dolarlık fonu farklı parçalara ayırarak izini kaybettirmeye çalıştığı, ABD, Finlandiya ve İspanya'da kurduğu öne sürülen paravan şirketler üzerinden para aklama faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.
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