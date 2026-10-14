UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

MİT'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu 'Balina James' İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Richard James Schueler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. "Balina James" lakabıyla tanınan Schueler'in yakalandığı adreste milyonlarca dolar değerinde lüks saat, 4 milyon dolar nakit para, ziynet eşyaları, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MİT'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu 'Balina James' İstanbul'da yakalandı

Kripto para dünyasında "Balina James" lakabıyla tanınan Richard James Schueler, MİT ve emniyet ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto para fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Schueler'in, Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Yatırımcıların fonlarını sahte projeler ve manipülatif işlemler aracılığıyla zarara uğratmakla suçlanan Schueler'in İstanbul'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.

MİT'in İstanbul'daki operasyonunda Richard James Schueler yakalandı.MİT'in İstanbul'daki operasyonunda Richard James Schueler yakalandı.

İSTANBUL'DA ORTAK OPERASYON

14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen operasyonun, MİT'in istihbarat çalışmaları ve emniyet birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği bildirildi. Beşiktaş'ta bulunduğu belirtilen adrese yönelik baskında Özel Harekat ekipleri de görev aldı.

Uluslararası düzeyde aranan Schueler, operasyon sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin eşi A.K.'nin de operasyonda yakalandığı belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan kripto para zanlısı İstanbul'da gözaltına alındı.Kırmızı bültenle aranan kripto para zanlısı İstanbul'da gözaltına alındı.

EVİNDEN MİLYONLARCA DOLARLIK SERVET ÇIKTI

Operasyonun ardından şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda nakit para, ziynet eşyası ve lüks saat ele geçirildi. Aramalarda 53 Rolex ve 11 Patek Philippe marka saat bulunduğu bildirildi.

Adreste ayrıca vakumlanmış paketler içerisinde saklandığı belirtilen 4 milyon dolar nakit para, pırlanta ve altın ağırlıklı ziynet eşyaları, ruhsatsız ateşli silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen varlıkların toplam değerine ilişkin kesin bir tutar ise paylaşılmadı.

MİT'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu 'Balina James' İstanbul'da yakalandı-4

DİJİTAL MATERYALLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yalnızca fiziksel varlıklar değil, kripto para işlemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olabilecek dijital materyaller de incelemeye alındı. Şüphelinin adresinde soğuk cüzdanlar, şifrelenmiş harici diskler, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar, kripto madenciliği cihazları ve gelişmiş ağ donanımları bulunduğu aktarıldı.

MİT'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan milyarder kriptocu 'Balina James' İstanbul'da yakalandı-5

1,5 MİLYAR DOLARLIK FON İDDİASI

Şüphelinin 1,5 milyar dolarlık fonu farklı parçalara ayırarak izini kaybettirmeye çalıştığı, ABD, Finlandiya ve İspanya'da kurduğu öne sürülen paravan şirketler üzerinden para aklama faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

İstanbul Çatalca'da gemi karaya oturdu: Çilingöz Sahili'ne ekipler sevk edildi
SONRAKİ HABER

İstanbul'da gemi karaya oturdu

 Ekrem İmamoğlu mahkemede aylık gelirini 250-300 bin lira bildirdi! Diploma iptaline rağmen yüksek lisans mezunuyum dedi
ÖNCEKİ HABER

İmamoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler