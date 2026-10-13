Örnek No:55*

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/39729 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/39729 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydı:Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Beraberlik sokak mevkii 25303 ada 5 parsel 115/480 arsa paylı 186,16 ana taşınmaz yüzölçümlü 3. kat 11 bağımsız bölüm nolu dubleks mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi Projesine göre alt katta 1 oda ve yaşama alanı, üst katta ise 2 oda, antre, 2 banyo ve 6 balkon mahallerinden oluşmakta olan dubleks meskendir. Ancak keşif anında bağımsız bölümün projesinden farklı olarak dubleks meskenin üst kata çıkış merdiveninin iptal edildiği, alt katta kalan kısmın bağımsız bir meskene dönüştürüldüğü, üst kattaki kısmın ise ara bölme duvar ile bölünerek ve her ikisine de ayrı ayrı giriş kapısı yapılarak iki ayrı bağımsız mesken haline getirildiği, alt katta 1 üst katta 2 adet olmak üzere toplam 3 adet daire oluşturulduğu görülmüştür.Mimari Projesine göre Bağımsız bölümün brüt alanı 115,00 m2 olup net alanı ise yaklaşık 67 m2 dir

Adresi : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, Beraberlik Sokak, Sultan Saylan Apartmanı, No: 653. Kat, 11 Nolu Bağımsız Bölüm

İmar Durumu : Yenibağlar Mahallesi 25303 Ada, 5 Parsel 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanına isabet etmektedir

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02569436 #ilan.gov.tr