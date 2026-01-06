Survivor Keremcem’in aylar süren evliliği: Eski eşi oyuncu çıktı

💍 Aylar Süren Evliliğin Perde Arkası Keremcem'in daha önce Paris'te evlendiği ortaya çıktı. Ünlü ismin bu evliliğinin uzun soluklu olmadığı, evliliğin aylar sürdüğü öğrenildi. Merak edilen eski eşinin ise oyuncu Seda Güven. Çift, 2014 yılında dünyaevine girdi ve 2015'te yollarını ayırdı.

📄 Keremcem ve Seda Güven Neden Boşandı? Çift ayrılık kararlarını basın açıklaması ile duyurmuştu: "Üzülerek belirtiyoruz ki ilişkimizde yol ayrımına girdik ve birlikte aldığımız ayrılık kararıyla evliliğimizi bugün sonlandırdık. Bundan sonraki hayatımızda dostluğumuz devam edecektir. Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz"

😮 Evlilik Bir Şakayla Başlamış! Keremcem, verdiği bir röportajda 9 ay evli kaldığı oyuncu Seda Güven'le evliliği hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Evliliğin bir şakayla başladığını açıklayan Keremcem, şunları söylemişti: "Seden Gürel bir gecede bizi gördü. 'Annenin bana hediye ettiği bir yüzük var. Evlilik teklifi edecek olursan yüzüğün bende.' dedi. Ben de yüzüğü alıp diz çöktüm. Seda ağlamaya başladı"