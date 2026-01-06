Survivor Keremcem’in aylar süren evliliği: Eski eşi oyuncu çıktı
Survivor 2026 kadrosunda yer alan Keremcem’in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun aylar süren evliliğinin detayları ise dikkat çekti. Keremcem’in Paris’te evlendiği eski eşi oyuncu Seda Güven çıktı.
Survivor 2026'da yarışan Keremcem, programın başlamasıyla birlikte izleyicilerin yakın takibine girdi. Müzik ve oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim hakkında bu kez hayatına dair sorular öne çıktı. Özellikle geçmişte yaptığı evlilik, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
🎵 Keremcem Kimdir?
Asıl adı Kerem Cem Dürük olan Keremcem, 28 Aralık 1977'de Muğla'da doğdu. Eğitim hayatını İzmir ve Muğla'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarında başladığı müzik yolculuğu, 2004'te yayımlanan ilk albümüyle geniş kitlelere ulaştı.
🎤 Müzik ve Oyunculukta Uzun Bir Kariyer
Başarılı albümler ve sevilen şarkıların yanı sıra birçok dizi ve projede yer alan Keremcem, hem müzik hem de oyunculuk alanında adından söz ettirdi. Bugün ise Survivor 2026'daki performansıyla yeniden gündemde.
💍 Aylar Süren Evliliğin Perde Arkası
Keremcem'in daha önce Paris'te evlendiği ortaya çıktı. Ünlü ismin bu evliliğinin uzun soluklu olmadığı, evliliğin aylar sürdüğü öğrenildi. Merak edilen eski eşinin ise oyuncu Seda Güven. Çift, 2014 yılında dünyaevine girdi ve 2015'te yollarını ayırdı.
📄 Keremcem ve Seda Güven Neden Boşandı?
Çift ayrılık kararlarını basın açıklaması ile duyurmuştu: "Üzülerek belirtiyoruz ki ilişkimizde yol ayrımına girdik ve birlikte aldığımız ayrılık kararıyla evliliğimizi bugün sonlandırdık. Bundan sonraki hayatımızda dostluğumuz devam edecektir. Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz"
😮 Evlilik Bir Şakayla Başlamış!
Keremcem, verdiği bir röportajda 9 ay evli kaldığı oyuncu Seda Güven'le evliliği hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
Evliliğin bir şakayla başladığını açıklayan Keremcem, şunları söylemişti: "Seden Gürel bir gecede bizi gördü. 'Annenin bana hediye ettiği bir yüzük var. Evlilik teklifi edecek olursan yüzüğün bende.' dedi. Ben de yüzüğü alıp diz çöktüm. Seda ağlamaya başladı"
✨ "O An Ciddiye Döndü"
Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "O an şunu düşündüğümü hatırlıyorum; 'Tamam, böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman? Seda değilse kim?' Böylelikle evlendik biz. Olay Seden Hanım'ın yaptığı şakayla başlayıp devam etti. Sonra ciddiye döndü. Gittik Paris'te evlendik. Mutluyduk, her şey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor"
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram
